La serata di giovedì di Europa League in Portogallo non sarà ricordata per il risultato sul campo, con l’1‑1 tra Porto e Nottingham Forest, né per gli sviluppi del doppio confronto. A far discutere e a scuotere davvero è stato quello che è successo fuori dal rettangolo di gioco, un episodio che lascia uno spettro di tristezza difficile da metabolizzare per chi ama il calcio.

Dopo il fischio finale allo stadio portoghese, mentre gli spettatori cominciavano a lasciare l’impianto, un tifoso inglese di 84 anni, seguace della squadra inglese, è stato colto da un malore improvviso ed è deceduto nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi. Le autorità locali, come riportato anche dal quotidiano portoghese A Bola, starebbero indagando sulla dinamica di questa morte improvvisa e, al momento, non emergerebbe alcun indizio che possa suggerire un atto violento o un’investigazione per omicidio.

Nottingham in lacrime dopo la partita

Siamo abituati a parlare di risultati, tattiche, rigori e gol. Ma quando succede qualcosa di così tragico sugli spalti, la prospettiva cambia radicalmente. Poco prima, lo spettacolo europeo aveva richiamato migliaia di tifosi nello storico stadio portoghese, tra appassionati locali e supporter arrivati da lontano per godersi la partita. Per molti è stato un viaggio, due giorni di sport e comunione; per altri una serata da ricordare con tristezza. Quella morte improvvisa, segnata da un malore che non ha lasciato scampo, trasforma una cronaca sportiva in un racconto di fragilità umana.

Non si conoscono al momento dettagli più specifici sulle condizioni di salute preesistenti o su quanto accaduto nei minuti immediatamente precedenti il malore, ma certi momenti servono a ricordarci che il calcio resta pur sempre un contesto di vite che si intrecciano con storie personali, famiglie, speranze e, in casi come questo, drammi. Non ci sono segnali di violenze o incidenti collegati al match e gli investigatori stanno trattando l’episodio come un evento medico improvviso.