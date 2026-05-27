A Roma, con giugno 2026 che apre davvero la stagione delle serate all’aperto, ristoranti, wine bar e spazi stagionali stanno giocando una parte importante della loro programmazione su cene speciali, degustazioni, aperitivi e incontri culturali. Succede in zone diverse della città, da Pietralata al Parco Appio fino a Centocelle. Il motivo è semplice: con il caldo che sale e le terrazze che si riempiono di nuovo, il pubblico cerca occasioni più leggere ma ben fatte, spesso costruite attorno a ospiti, collaborazioni e menu pensati per una sola sera.

Giugno in città: terrazze, cortili e wine bar accendono il calendario degli eventi

A Roma giugno funziona più o meno sempre così: i tavoli tornano fuori, i cortili interni si rimettono in moto, gli hotel tirano avanti con gli aperitivi fino a tardi e molti locali puntano su appuntamenti unici. In questo quadro si infilano alcune delle proposte più visibili dei primi giorni del mese, tutte con un tratto comune: meno rigidità, più voglia di mescolare mondi diversi, dal cibo alla musica. Non è solo una questione di piatti. C’entra anche il ritmo della città, che in questo periodo vive soprattutto di sera, dalle 18.30 in poi, quando l’aria si fa più leggera e gli spazi all’aperto tornano al centro.

Stando al calendario diffuso dai locali coinvolti, nei prossimi giorni si incrociano pizza contemporanea romana, street culture, libri e perfino un dialogo tra arte e cucina. Non c’è un solo punto di riferimento sulla mappa: ogni appuntamento parla a un quartiere e a un pubblico diverso. C’è chi punta sulla cena a quattro mani, chi su una formula più mista tra food, DJ set e podcast live, e chi per una sera cambia passo e apre a un libro, a un’artista, a un aperitivo con tapas e calice. Roma, a giugno, va così: per piccoli poli sparsi.

Extremis x Frumentario, il 4 giugno a Pietralata la sfida tra due idee di pizza romana

Il primo appuntamento è mercoledì 4 giugno da Extremis, in via del Casale Rocchi 22, a Pietralata. Dalle 20.30 va in scena una serata dedicata alla pizza contemporanea romana con ospite Alessandro Santilli di Frumentario. L’idea, spiegano gli organizzatori, è far dialogare due percorsi diversi ma vicini per attenzione agli impasti, alle fermentazioni e al modo in cui la tradizione romana viene riletta senza forzature. Non la solita cena a tema, quindi, ma un vero incrocio di linguaggi.

Per l’occasione è stato messo a punto un menu speciale da 40 euro, bevande escluse: si parte con la panzanella di baccalà, poi arrivano una Visione di Margherita su Napoletana, una pizza in teglia, la Marinara dell’anno, quindi un passaggio più ricco come Genovese e coniglio alla cacciatora, fino alla panna cotta finale. Piatti e pizze, spiegano, nascono da un lavoro condiviso tra le due realtà. Ed è proprio questo il punto della serata: vedere come due indirizzi diversi provano a raccontare la stessa materia, la pizza romana, senza cadere nella versione più scontata.

Parco Appio riparte: il 6 giugno L’Elementare incontra Big Soup tra capsule, podcast live e DJ set

Il secondo appuntamento si sposta in via dell’Almone 105, dove Parco Appio riaprirà il 1° giugno e il 6 giugno ospiterà la serata L’Elementare x Big Soup. Qui il cibo resta centrale, ma si mescola a un immaginario più urbano: la pizza romana contemporanea incontra infatti uno dei nomi più conosciuti in Italia nel mondo sneaker e streetwear, dentro una collaborazione costruita attorno al concept “FAME”. Una parola secca, immediata, che dice già molto del taglio scelto per l’evento.

La serata sarà aperta al pubblico e si muoverà su più fronti: presentazione della capsule collection limited edition con longsleeve, cappellino e special box, poi un live podcast con i ragazzi del More Touchy Show, musica, giveaway e premi. In palio, spiegano gli organizzatori, ci saranno alcuni pezzi della collezione e anche cene da L’Elementare. A chiudere, un DJ set firmato Touch The Wood, nome ben noto a chi segue il circuito romano delle serate estive. Il punto, qui, è il formato: non il classico evento gastronomico, ma un appuntamento che prova a far incontrare pubblici diversi, tra food, retail e musica.

Menabò Vino e Cucina, il 7 giugno una serata con Cynthia Muriel tra aperitivo, libro e territorio

Domenica 7 giugno l’attenzione si sposta da Menabò Vino e Cucina, in via delle Palme 44D, per una serata legata alla presentazione del libro “L’Arte in cucina”, pubblicato da Mondadori, e dedicata al lavoro dell’artista Cynthia Muriel. In questo caso il tono è meno da evento-spettacolo e più da incontro vero e proprio: arte contemporanea, racconto del territorio e proposta gastronomica stanno insieme in modo diretto, senza trasformarsi in un salotto ingessato.

Il programma prevede un aperitivo dalle 18.30 alle 20, con formula da 5 euro per tapas e calice, seguito dalla cena dalle 20.30 a 45 euro. Per una sera, Menabò diventa così uno spazio di confronto intorno al lavoro di un’artista che usa colore, forme e materia per costruire un racconto identitario. L’obiettivo dichiarato è tenere il clima informale, aperto anche a chi di solito non frequenta appuntamenti del genere. Più che una lezione, un dialogo. E nel calendario di Roma a giugno, tra pizze, parchi e dehors, è forse l’evento che tiene meglio insieme cucina, libro e territorio senza perdere leggerezza.