Il punto, per ora, è chiaro: non presenta sintomi. Ma il Ministero della Salute parla di contatto diretto e per questo è stato attivato il percorso previsto nei casi che impongono la massima prudenza, senza però trasformare la vicenda in un allarme che, allo stato, non c’è.

Rientro dal Congo, trasferimento a Roma in sicurezza

La dottoressa lavorava nel centro di salute di Salamat, nell’area di Bunia-Ituri, una delle zone in cui il virus continua a ripresentarsi a ondate, spesso in strutture sanitarie già messe a dura prova. Secondo quanto riferito dal ministero, il contatto con i pazienti risale al 16 maggio. Solo dopo quelle persone sono risultate positive all’Ebola. È da lì che è scattata la decisione di organizzare il rientro controllato in Italia.

Il trasferimento avverrà in condizioni di sicurezza, con una rete sanitaria già pronta a prenderla in carico a Roma. In un caso come questo, il punto non è solo riportare a casa un’operatrice sanitaria dall’estero. Il punto è farlo senza lasciare spazi a dubbi, perché l’Ebola resta una malattia molto seria e il rischio di trasmissione va valutato con attenzione: la sola parola contatto non basta, da sola, a spiegare tutto.

Sorveglianza attiva e quarantena, cosa prevede il protocollo per il contatto diretto

Allo Spallanzani la medica sarà sottoposta a quarantena e sorveglianza attiva, cioè a un controllo costante delle sue condizioni per tutta la finestra in cui potrebbero comparire eventuali sintomi. È il protocollo previsto in presenza di un’esposizione considerata rilevante e serve proprio a evitare che un caso sotto osservazione possa allargarsi.

Per chi segue la vicenda dall’Italia, il quadro è semplice: il sistema sanitario sta gestendo il caso come deve, con prudenza e senza improvvisazioni. Questo non vuol dire che ci sia un pericolo immediato per la popolazione. Vuol dire, più semplicemente, che quando un’operatrice rientra da un’area epidemica dopo un contatto diretto, la risposta deve essere automatica e rigorosa. Il resto lo diranno i giorni di osservazione, che in situazioni come questa sono quelli che fanno davvero chiarezza.