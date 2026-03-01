Era il 1993 quando Andrzej Sapkowski dava vita al primo libro di una saga diventata iconica: Il guardiano degli innocenti. Da quell’esatto momento, di libri ne sono stati scritti altri, di giochi ne sono stati fatti tre ed è nata perfino una serie televisiva, a testimonianza del fatto che parliamo davvero di un successo mondiale che dura incessantemente da oltre trent’anni e che presto farà ritorno in formato videogame.

Sì, perché da tempo è stato annunciato The Witcher 4, e tanti appassionati del franchise polacco non vedono l’ora che avvenga l’uscita effettiva di un prodotto che attendono con una certa ansia, specialmente dal momento esatto nel quale è stato comunicato che verrà realizzato un nuovo gioco della saga videoludica, dopo oltre 10 anni dal terzo capitolo che vedeva protagonista il tenebroso e rude – ma affascinante – Geralt di Rivia.

Ma cosa sappiamo sul futuro di The Witcher 4? Oltre al fatto che contro ogni probabilità la protagonista sarà Cirilla, emergono nuovi interessanti dettagli sul gioco che dovrebbe uscire nei prossimi anni per PlayStation, Xbox e non solo.

The Witcher 4, nuovi dettagli su uno dei giochi più attesi

Finalmente, a quanto pare, sappiamo qualcosa in più su The Witcher 4. A lanciare qualche rovente rivelazione, è stata la casa produttrice che si occupa di realizzare il nuovo gioco ispirato alla saga di romanzi scritta a partire dal 1993 da Andrzej Sapkowski, ovvero CD Project Red. L’azienda si è premunita di farlo attraverso il podcast ufficiale AnsweRED, in cui è stato chiarito che il nuovo gioco dovrebbe rappresentare un effettivo upgrade, dal punto di vista del gameplay, del precedente capitolo.

The Witcher 3: Wild Hunt è stato un videogioco molto amato da critici e appassionati, tuttavia la nota dolente era certamente racchiusa nella giocabilità dello stesso prodotto, dato che specialmente durante i combattimenti risulta essere davvero fin troppo macchinoso. Ebbene, questa caratteristica poco apprezzata dovrebbe dissolversi o quantomeno attenuarsi nel quarto videogioco. Ciri sarà molto più agile di Geralt, potrà muoversi mentre lancia incantesimi e sarà presente anche un pulsante dedicato al salto. La protagonista potrà nuotare sott’acqua, magari dando vita a combattimenti subacquei spettacolari.

Anche le animazioni riceveranno un miglioramento rilevante, e non parliamo solo dei suoi movimenti e degli scontri con i nemici che la coinvolgeranno attivamente; non avendo subito le mutazioni che riguardano solitamente i Witcher (o Strighi, se vogliamo attenerci all’edizione italiana della saga letteraria), è maggiormente in contatto con le proprie emozioni rispetto a Geralt. Questo significa che sono previste espressioni facciali più vicine a un essere umano normale. Questo si potrà notare non solo nelle intenzioni, ma anche a livello grafico. Parlando della grandezza del mondo di The Witcher 4, sarà migliorato grandemente. Le dimensioni dovrebbero essere simili al precedente videogioco, tuttavia CD Project Red ha deciso di concentrarsi con più attenzione su interattività e NPC; quest’ultimi saranno più numerosi e variegati rispetto al passato.