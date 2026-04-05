Il 2026 sarà un anno veramente molto importante per i videogiochi. Resident Evil: Requiem e Crimson Desert hanno dato il via alle danze, ma sale l’attesa pure per quanto riguarda Fable, Wolwerine e GTA 6.

Verso metà novembre 2026, il sesto capitolo del franchise statunitense dovrebbe essere lanciato in tutto il mondo; un videogioco che come pochi altri ha segnato un’epoca, almeno nel ventunesimo secolo. Difficile dire cosa aspettarsi per trama, grafica e gameplay.

Anche se, chiaramente, sono in molti a considerarlo già adesso il prodotto dell’anno. Senza contare che sarebbero già partite non poche scommesse in riferimento all’ultima creatura targata Rockstar Games.

GTA 6, sono partite le scommesse: il motivo

In molti stanno scommettendo su GTA 6. O meglio, sul costo di vendita finale. Impossibile avere una risposta chiara e definitiva, anche perché chi si occupa del prodotto – Rockstar e Take-Two Interactive – non si espone più di tanto. Dato che però la paura di molti fan è che Grand Theft Auto VI arrivi a costare decisamente tanto, con un aumento di prezzo che possa raggiungere addirittura i 90 euro, sono arrivate anche le prime scommesse in questo senso.

Stando a Kalshi, piattaforma di scommesse rinomata, il 61% dei clienti pare sicuro che per le console il costo sarà superiore ai 70 euro. Fino a fine marzo 2026, quasi mezzo milione di dollari sono stati scommessi su tale possibilità. Per il 29% supererà gli 80 dollari, dirigendosi alla pericolosa e spaventosa soglia dei 90€. Per il 6% può superare addirittura i 90 euro, aggirandosi tra i 90 e i 100€. L’11%, addiritura, crede che alla fine il videogioco possa aggirarsi attorno ai 100 o i 110 euro. Queste scommesse sono iniziate a febbraio 2025, e già allora in molti scommettevano sul costo di circa 80 dollari, il che già spesso e volentieri capita per molti prodotti videoludici dedicati a PS5 e Xbox.

A inizio 2026, le previsioni si sono abbassate, e in molti hanno scommesso sul costo finale di 70 dollari. Adesso, invece, le scommesse hanno raggiunto cifre davvero impressionanti, specialmente per un videogioco. In ogni caso, specifichiamo che sono previsioni di persone non addette ai lavori, quindi semplici appassionati videoludici o fan del franchise americano. La speranza di tantissime persone, che lavorino o meno nel settore poco cambia, è che non si arrivi a soglie che non solo accarezzino ma addirittura invadano la rischiosa e proibitiva soglia dei 100€. In ogni caso, solamente nei prossimi mesi potremmo effettivamente venire a capo di come stanno le cose in merito al prezzo di vendita definitivo.