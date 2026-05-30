Testaccio Estate 2026 prende il via lunedì 1 giugno a Roma, negli spazi della Città dell’Altra Economia in Largo Dino Frisullo, e andrà avanti fino al 31 ottobre. In programma ci sono concerti live, cinema all’aperto, comicità e street food, con l’idea, spiegano gli organizzatori, di tenere insieme musica, culture urbane e pubblici di età diverse nel cuore di Testaccio. La rassegna entra nel calendario dell’estate romana con una formula lunga, tutta serale, costruita attorno al Campo Boario e a un programma che alterna serate gratuite, eventi speciali e appuntamenti già attesi. Un cartellone ampio, insomma. E profondamente romano.

Testaccio Estate riparte e si prende l’estate fino al 31 ottobre

Il festival si svolge dall’1 giugno al 31 ottobre 2026 negli spazi della CAE – Città dell’Altra Economia, uno dei posti più riconoscibili di Testaccio quando si parla di estate, concerti e appuntamenti all’aperto. La scelta della location non arriva per caso: il Campo Boario, con i suoi spazi aperti e la sua struttura industriale, si adatta bene a una formula che mette insieme live, dj set, proiezioni e momenti legati alla street culture.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, TE26 nasce proprio così: come “uno spazio aperto a tutti”, capace di far convivere linguaggi diversi senza chiudersi dentro un solo genere. Più che un semplice festival, quasi una stagione. E l’idea è chiara: riempire le sere estive e quelle d’inizio autunno in un quartiere che, quando si accende, cambia faccia.

Da The Zen Circus a Nada e Omar Pedrini, i nomi che guidano TE26

Sul fronte della musica dal vivo, Testaccio Estate 2026 mette insieme artisti molto diversi tra loro ma tutti riconoscibili. Nel cartellone compaiono The Zen Circus, Nada e Omar Pedrini, tre nomi che raccontano bene la linea della rassegna: suoni differenti, pubblici differenti, ma un filo comune fatto di canzoni che hanno lasciato il segno.

Accanto a loro ci sono anche Sud Sound System e Quintorigo, due realtà lontane per stile e percorso, dal reggae salentino a una ricerca musicale più trasversale. Da quello che emerge finora, la direzione artistica evita il programma tutto uguale e sceglie invece una linea più mossa, con serate che possono cambiare tono anche da un giorno all’altro. Una sera rock, sporco e diretto. Quella dopo magari un set più laterale, o più popolare.

Non solo concerti: si parte con DJ Magenta, poi cinema all’aperto e Fabio Celenza

La rassegna non si ferma alla musica. L’opening ufficiale è in programma lunedì 1 giugno alle 18 in Largo Dino Frisullo, con il set di DJ Magenta, chiamato ad aprire il calendario di TE26 e a dare il via all’atmosfera del festival.

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Poi il programma cambia subito passo. Domenica 7 giugno arriva il cinema all’aperto con la proiezione del documentario di Francesco Banesta, mentre il 10 giugno tocca alla comicità di Fabio Celenza, volto noto per i suoi doppiaggi e per un linguaggio che dal web è passato da tempo al palco. In parallelo, l’area ospiterà anche Via Japan, il progetto dedicato allo street food del festival. Musica, schermo, battute e cucine: tutto dentro lo stesso spazio.

Ingresso, orari e date da segnare: le informazioni utili per il festival

Per chi sta già pensando a quando andare, le indicazioni pratiche sono già fissate. Testaccio Estate 2026 si tiene alla Città dell’Altra Economia, Largo Dino Frisullo snc, con ingresso gratuito il venerdì e il sabato nella fascia 18-01.30.

Da domenica a giovedì, sempre secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’accesso è previsto nella fascia 18-00.30 e può essere gratuito o a pagamento a seconda del singolo evento. In questi casi conviene controllare il programma aggiornato sul sito ufficiale, testaccioestate.it, perché alcune serate potrebbero avere modalità specifiche o limiti di capienza. Tra gli appuntamenti già da segnare ci sono l’avvio dell’1 giugno, la proiezione del 7 giugno e la serata con Fabio Celenza del 10 giugno. Poi il festival andrà avanti fino a fine ottobre, accompagnando l’estate romana ben oltre agosto.