Succede a tutti almeno qualche volta. Una canzone che ascoltiamo quasi per caso continua a tornare nella mente per ore, a volte per giorni, anche quando non stiamo più ascoltando musica. Il ritornello si ripete, la melodia riemerge improvvisamente e diventa difficile smettere di canticchiarla mentalmente.

Non è solo una sensazione. Gli scienziati studiano questo fenomeno da anni e, nella ricerca scientifica ha persino un nome preciso.

Gli earworms studiati dalla psicologia della musica

Nella letteratura scientifica questo fenomeno viene chiamato earworm, un termine che può essere tradotto come “verme dell’orecchio”. Indica quelle melodie che restano intrappolate nella mente e che il cervello continua a riprodurre anche in assenza della musica reale.

Uno degli studi più citati sull’argomento è stato condotto dalla University of St Andrews in Scozia, dove i ricercatori hanno analizzato migliaia di testimonianze raccolte tra ascoltatori abituali di musica. I risultati mostrano che quasi il 90% delle persone sperimenta earworms almeno una volta alla settimana.

Secondo gli studiosi questi episodi sono legati alla struttura stessa delle canzoni. Le melodie che restano più facilmente nella mente hanno spesso caratteristiche simili: ritmi regolari, intervalli musicali semplici e ritornelli facilmente riconoscibili.

Il ruolo della memoria musicale nel cervello

La neuroscienza ha iniziato a studiare la musica come un’attività complessa che coinvolge diverse aree del cervello. Ricerche citate dalla Harvard Medical School mostrano che ascoltare musica attiva contemporaneamente regioni legate alla memoria, alle emozioni e alla percezione uditiva.

Quando una melodia viene ascoltata più volte o presenta una struttura molto riconoscibile, il cervello tende a memorizzarla con maggiore facilità. In alcune situazioni il sistema cognitivo continua a “riprodurre” quella sequenza musicale anche in assenza dello stimolo esterno.

Questo processo coinvolge in particolare la corteccia uditiva e l’ippocampo, due aree fondamentali per l’elaborazione dei suoni e la formazione dei ricordi. Alcuni ricercatori ipotizzano che gli earworms rappresentino una sorta di attività spontanea della memoria musicale.

Perché alcune canzoni diventano irresistibili

Non tutte le canzoni hanno la stessa probabilità di restare nella mente. Studi pubblicati sulla rivista scientifica Psychology of Music indicano che le melodie più “persistenti” tendono ad avere un ritmo moderatamente veloce e una struttura melodica semplice ma leggermente imprevedibile.

Questo equilibrio tra prevedibilità e sorpresa sembra stimolare la memoria musicale del cervello. Quando una melodia è troppo semplice tende a essere dimenticata rapidamente, mentre una sequenza musicale con piccoli elementi distintivi può diventare molto più memorabile.

Secondo analisi citate dall’American Psychological Association, anche il contesto emotivo in cui ascoltiamo una canzone può influenzare la probabilità che resti impressa nella mente. Musica associata a momenti significativi o a emozioni intense tende a essere ricordata più facilmente.

La musica come esperienza mentale continua

Gli studi sulla percezione musicale mostrano che il cervello non smette di elaborare la musica quando la canzone termina. Le strutture neurali coinvolte nell’ascolto possono continuare a lavorare anche in assenza del suono reale, producendo una sorta di eco mentale della melodia.

Questo fenomeno spiega perché alcune canzoni sembrano “tornare” nella mente nei momenti più inattesi, magari mentre stiamo camminando, lavorando o pensando ad altro. La musica diventa così parte di un processo cognitivo che continua anche lontano dalle cuffie o dagli altoparlanti. Per questo gli earworms non sono considerati un problema ma una caratteristica naturale del modo in cui il cervello elabora i suoni e costruisce ricordi musicali.