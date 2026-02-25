Tra i brani più acclamati dal pubblico e che si sono distinti per la loro intensità emotiva, c’è senza dubbio “Qui con me” di Serena Brancale, una canzone che racconta della nostalgia per la madre, scomparsa nel 2020, e che ha toccato nel profondo chi ha avuto modo di ascoltarla.

Serena Brancale ha sorpreso il pubblico con un brano che è al contempo una preghiera di amore e un tributo toccante alla madre, Maria De Filippis, insegnante di musica di origini italo-venezuelane. La cantante, che ha scelto di esibirsi insieme alla sorella Nicole, direttrice d’orchestra, ha dedicato ogni nota alla madre, una figura fondamentale nella sua vita, che le ha trasmesso la passione per la musica. Il brano, intitolato “Qui con me”, non è solo un tributo alla figura materna, ma anche una riflessione profonda su come la presenza dei nostri cari continui a influenzare le nostre vite anche dopo la loro scomparsa.

Il testo di “Qui con me” è un inno alla forza del legame familiare, con il ritornello che recita:

“Scalerei la terra e il cielo,

Anche l’universo intero,

Per averti ancora qui con me,

E se ti portassi via da quelle stelle,

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre.”

Una canzone che ha emozionato il pubblico e che ha visto Serena non riuscire a trattenere le lacrime al termine della performance, un momento che si è rivelato uno dei più toccanti della serata.

Il ruolo di Nicole Brancale, la sorella direttrice d’orchestra

Un altro elemento che ha reso ancora più speciale questa esibizione è stato il fatto che Nicole Brancale, sorella di Serena, abbia diretto l’orchestra durante l’esecuzione di “Qui con me”. La presenza della sorella sul palco, a dirigere l’ensemble musicale, ha aggiunto un significato profondo alla performance, diventando simbolo di sostegno familiare e di collaborazione artistica.

Serena ha spesso dichiarato che la madre Maria avrebbe voluto che fosse Nicole a dirigere l’orchestra se un giorno fosse tornata a Sanremo. La loro unione, tanto professionale quanto affettiva, ha arricchito ulteriormente un momento già carico di emozioni.

“Nicole è il mio portafortuna,” ha confidato Serena, che ha poi aggiunto: “Con questo brano non poteva mancare.”

L’esibizione di Serena Brancale è stata un successo non solo in sala, ma anche su YouTube, dove il video di “Qui con me” è balzato al primo posto della classifica Trending Music Videos. La canzone ha rapidamente conquistato il pubblico online, accumulando visualizzazioni e dimostrando un forte appeal emotivo anche sui social media.

Il fatto che la canzone sia così apprezzata su una piattaforma come YouTube, che oggi è uno dei principali termometri del successo di un brano, è un chiaro indicatore del grande impatto emotivo che ha avuto sul pubblico. Non è un caso che anche altri artisti di Sanremo 2026 come Ditonellapiaga e Tommaso Paradiso siano comparsi nella top ten di YouTube, confermando l’importanza della piattaforma come canale di promozione musicale.