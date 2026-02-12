Uno dei momenti più importanti nella vita di una persona c’è sicuramente l’avvento del matrimonio. Niente, dopo aver raggiunto questo speciale traguardo, può effettivamente essere considerato uguale a prima per una coppia, perché è sicuramente il compimento di una relazione, di una storia d’amore destinata a diventare più intensa e stretta che mai, con l’auspicio di creare – presto o tardi – una famiglia insieme.

Questo momento si sta avvicinando sempre di più per Damiano David, storico frontman dei Maneskin che negli ultimi anni si è dato da fare particolarmente in qualità di solista, e che sembra essere deciso più che mai a sposare la bellissima Dove Cameron.

Nata a Bainbridge Island il 15 gennaio 1996, è una cantante e attrice statunitense di grande successo. Nel 2023 si è messa insieme al cantante, e adesso sembrano sempre più vicini a diventare marito e moglie, dopo aver ufficializzato il proprio fidanzamento il 3 gennaio 2026. Ma sappiamo già dove si sposeranno i due? In merito, proprio Dove Cameron ci ha tenuto a rispondere alla stampa.

Dove si sposa Damiano David: la risposta di Dove Cameron

Ma dove si sposano Damiano David e Dove Cameron? In un’intervista concessa a Entertainment Tonight, la promessa sposa del frontman dei Maneskin ha rivelato alcuni particolari inediti sull’imminente matrimonio con il suo attuale fidanzato. Lei e Damiano hanno già deciso dove la cerimonia deve avvenire, ovvero in Italia. L’attrice e cantante ha spiegato: “Lui è di Roma. Quindi stiamo progettando di sposarci in Italia, che per me sarà come un destination wedding, mentre per lui è un matrimonio locale”.

In questo matrimonio sono previsti veramente tantissimi ospiti, anche perché stando a quanto riportato da Dove Cameron, Damiano David ha veramente tanti parenti. Dalla lista degli invitati non intendono escludere nessuno, quindi è plausibile aspettarsi un evento veramente grandioso e non di sicuro realizzato per pochi intimi.

Una battuta anche sul cantante che potrebbe essere chiamato al matrimonio; Dove Cameron ha detto scherzando che, se Damiano David si esibirà al matrimonio del co-protagonista Avan Jogia e la compagna Halsey, Halsey stessa potrebbe esibirsi a quello del futuro marito nonché frontman del gruppo rock Maneskin. A prescindere dal luogo in cui tutto questo si verificherà, una cosa è certa; la storia d’amore fra Damiano e Dove sembra essere vicina a raggiungere quello che possiamo considerare un sogno per moltissime coppie. Un sogno che loro due potranno realizzare presto, e farlo in Italia.