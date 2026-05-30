A Formello, nei colloqui partiti in queste ore con Claudio Lotito e con l’area tecnica, Gennaro Gattuso ha già messo sul tavolo la sua idea di Lazio. La linea è chiara: tenere stretti i giocatori ritenuti centrali, ripartire dalla solidità della difesa, prepararsi all’eventuale uscita di Boulaye Dia con l’arrivo di un altro attaccante e costruire il mercato sul nuovo assetto tattico, con Taylor sotto osservazione. In sintesi: pochi interventi, ma mirati. E sui nomi pesanti, almeno per ora, non si apre.

Gli incedibili di Gattuso: da Romagnoli a Gila, i nomi da non toccare

Nel faccia a faccia con il presidente, Gattuso avrebbe chiesto di blindare i big che considera indispensabili per dare subito una fisionomia alla squadra, già dal ritiro estivo. In cima alla lista ci sono i leader della retroguardia: Alessio Romagnoli e Mario Gila. Per il nuovo tecnico sono i due uomini da cui ripartire senza troppe discussioni.

È una scelta tecnica, certo, ma anche di equilibrio generale. Tenere in piedi la spina dorsale della squadra evita di aprire troppi fronti insieme. Romagnoli porta esperienza, tempi di lettura e una leadership che si sente anche senza alzare la voce. Gila, invece, garantisce aggressività, corsa e prospettiva. Il concetto che filtra è netto: da lì non si smonta niente. Le offerte si possono ascoltare, ma senza trasformare ogni proposta in una cessione annunciata.

Nel gruppo dei giocatori da proteggere ci sono poi altri elementi sui quali il tecnico vuole prima vedere da vicino il lavoro in campo. Il principio, però, resta lo stesso: si può vendere, ma senza indebolire l’ossatura della squadra. E soprattutto senza ritrovarsi a rincorrere sul mercato.

La difesa resta il punto fermo della nuova Lazio

Se c’è un reparto che Gattuso non vuole stravolgere, è la difesa della Lazio. Non è soltanto una preferenza: è proprio il punto di partenza del suo lavoro. Nella sua idea, quando cambia l’allenatore servono subito certezze semplici e riconoscibili. E la linea arretrata, in questo senso, è la base su cui costruire tutto il resto.

La richiesta alla società va esattamente in questa direzione: confermare il più possibile il blocco difensivo e intervenire, se necessario, solo ai margini, senza cambiare gerarchie e meccanismi. In queste ore è spuntato anche il nome di Taylor, inserito in un discorso più ampio sulla struttura della squadra, ma il centro del ragionamento resta dietro. Gattuso vuole una Lazio più corta, più aggressiva, meno esposta quando perde palla. Per arrivarci, ha bisogno di giocatori che già si conoscano e abbiano automatismi rodati.

A Formello questa linea viene letta anche in modo molto pratico. Rifare la difesa costa e, soprattutto, richiede tempo. E a luglio il tempo è sempre poco. Ecco perché il tecnico insiste per partire da quello che già funziona, con l’idea di alzare poi il livello negli altri reparti.

Dia può partire: in attacco cambia il piano e serve un nuovo centravanti

Davanti, invece, qualcosa può muoversi davvero. Dia viene indicato in partenza e la sua eventuale uscita aprirebbe subito una priorità: prendere un nuovo centravanti. Non una semplice alternativa numerica, ma un attaccante adatto al calcio che ha in mente Gattuso. Uno che sappia giocare spalle alla porta, riempire l’area e tenere alto il ritmo anche senza palla.

L’addio di Dia, se dovesse concretizzarsi, cambierebbe anche il modo di costruire il reparto offensivo. La Lazio perderebbe una soluzione di movimento e profondità, ma potrebbe cercare una punta più da riferimento centrale. Il profilo emerso è quello di un giocatore fisico ma non statico, utile nei duelli e nelle uscite dal pressing. Non basta avere il gol nei piedi: serve un attaccante che faccia salire la squadra e apra spazi per gli inserimenti.

SEGUICI ANCHE SUL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Per ora non ci sono nomi certi e la prudenza, su questo fronte, resta d’obbligo. La strada però sembra segnata: prima capire se e quando si chiuderà l’uscita di Dia, poi affondare sul sostituto. In attacco la Lazio qualcosa farà, ma seguendo una traccia precisa.

Taylor osservato speciale: così il mercato può cambiare la faccia della squadra

Tra i temi affrontati nelle prime valutazioni c’è anche il possibile impiego di Taylor in una posizione più avanzata, da trequartista o comunque tra le linee. È un’indicazione che racconta bene il cantiere tattico aperto da Gattuso: il mercato non servirà solo a coprire vuoti, ma anche a dare sostanza a un sistema diverso, più elastico e meno rigido nella fase offensiva.

Se il tecnico dovesse andare fino in fondo su questa strada, allora anche la società dovrà regolarsi di conseguenza. Servirà un centrocampo in grado di correre e tenere le distanze, esterni capaci di accompagnare l’azione e una punta che faccia salire il blocco. In questo senso, il dossier Taylor dice molto più di quanto sembri: non è un dettaglio, ma una chiave per leggere come la nuova Lazio possa cambiare pelle senza rivoluzioni vere.

Il piano, in fondo, è tutto qui: blindare i big, soprattutto dietro, e intervenire con pochi ritocchi dove c’è più margine di manovra. È il mercato che Gattuso ha chiesto a Lotito: tenere salda l’ossatura, sistemare l’attacco, dare un taglio nuovo all’abito tattico. Il resto si vedrà strada facendo, tra ritiro, test e occasioni che potranno aprirsi.