Non si placano i rumors sulla prossima stagione televisiva che si annuncia ricca di novità e colpi di scena. Tra le illazioni e le dichiarazioni ufficiali spicca il nome di Mara Venier simbolo della domenica pomeriggio italiana. Fino a poche settimane fa si dava quasi per certo il suo ritorno alla guida di Domenica In, la sua seconda casa dove la sua ironia, empatia e personalità senza filtri la fanno da padrona. E invece, nel giro di pochi giorni, il clima è cambiato: il silenzio della conduttrice e alcune assenze significative hanno cominciato ad alimentare indiscrezioni sempre più insistenti.

Il contratto con la Rai è in scadenza nel 2025, ma non sembrano esserci certezze sul rinnovo. Anzi, le ultime indiscrezioni suggeriscono uno scenario completamente diverso: Venier starebbe valutando l’opzione di un passaggio ad altri lidi, in particolare verso il programma Che Tempo Che Fa, oggi trasmesso su Nove, condotto dall’amico di lunga data Fabio Fazio. Un dettaglio che ha fatto riflettere molti addetti ai lavori è la presenza dello stesso agente – Beppe Caschetto – che ora cura gli interessi sia di Fazio che della Venier.

A rendere la situazione ancora più enigmatica è stata l’assenza di Mara alla recente presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025-26. Un gesto che, secondo alcuni osservatori, non sarebbe casuale. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dalla diretta interessata, ma l’impressione generale è che dietro le quinte si stia consumando una trattativa complicata, forse persino tesa. E se l’addio dovesse davvero concretizzarsi, sarebbe un colpo di scena epocale per Domenica In e per tutta la rete ammiraglia.

Un addio che pesa: cosa potrebbe accadere a Domenica In

L’eventuale uscita di scena di Mara Venier dalla Rai avrebbe conseguenze significative non solo dal punto di vista simbolico, ma anche operativo. A rischio ci sarebbe infatti il futuro stesso di Domenica In, uno dei programmi di punta della domenica pomeriggio italiana. La trasmissione, che ha saputo rinnovarsi mantenendo saldo il legame con il pubblico grazie alla conduzione autentica di “zia Mara”, potrebbe ritrovarsi orfana della sua colonna portante. Secondo alcune ipotesi, la Rai starebbe già valutando l’idea di affidare il programma a Gabriele Corsi, ma il rischio di una perdita di identità è concreto.

Sul piano strategico, un passaggio a Che Tempo Che Fa non sarebbe solo un cambio di rete, ma una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri della TV italiana. Il talk di Fazio, approdato sul Nove dopo il divorzio con la Rai, continua a raccogliere consensi e share, e l’ingresso di un volto popolare come quello della Venier lo renderebbe ancora più competitivo. A fare da traino, la libertà editoriale e un contesto più fluido, lontano da certe rigidità dell’azienda pubblica.

Tuttavia, restano molti interrogativi aperti. Mara Venier deciderà davvero di voltare pagina dopo anni di successi su Rai1? Oppure il legame affettivo con Domenica In e il suo pubblico riuscirà ad avere la meglio sulle nuove tentazioni professionali?

“Gli assetti di Rai1 potrebbero cambiare in pieno agosto e uno scenario di questo tipo, se confermato, spiegherebbe l’assenza di Venier ai palinsesti e le voci di un suo disappunto con la Rai…” Si legge su FanPage. In attesa di conferme ufficiali, una cosa è certa: la televisione italiana potrebbe essere a un passo da uno dei suoi cambi di rotta più clamorosi degli ultimi anni.