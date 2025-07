Uno dei conduttori più famosi e importanti di Mediaset, che potremmo definire una delle colonne portanti di Canale Cinque, senza mezzi termini ha stroncato Stefano De Martino e il programma che conduce Affari Tuoi. A parlare di un game show “ai limiti del gioco d’azzardo” era già stato Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti, adesso ha scelto di dire la sua anche il famoso volto televisivo.

Le parole che ha detto non solo sul programma ma anche sul conduttore napoletano potrebbero non piacere a De Martino. Da tempo si parla dell’ex ballerino di Amici come del volto su cui la Rai avrebbe deciso di puntare, si commentano i risultati strepitosi che ha ottenuto con Affari Tuoi e ascoltare queste parole – che sono in totale controtendenza rispetto all’opinione diffusa – è stato un vero colpo di scena.

Famoso conduttore “attacca” De Martino e Affari Tuoi

A parlare, dopo Pier Silvio Berlusconi, di Stefano De Martino e Affari Tuoi è stato Gerry Scotti che, in un’intervista al Corriere della Sera ha commentato le parole dell’ad Mediaset, ribadendo di fatto il suo pensiero sul game show di Rai 1 e aggiungendo un suo parere personale sui risultati dello show man partenopeo.

Sul programma dell’access prime time di Rai 1 ha detto: “Affari Tuoi assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia (…)“, parole piuttosto pesanti che di fatto riprendono in parte il pensiero di Berlusconi, ma sottolineano – in modo più duro – quanto detto. Gerry Scotti nel corso della lunga intervista al quotidiano di via Solferino ha poi commentato il successo di Stefano De Martino, i cui numeri con il game show sono ormai noti. Ci sono stati, nella stagione televisiva che si è appena conclusa, picchi di ascolti che hanno superato anche il 30% di share, traguardo decisamente importante per l’ex marito di Belen Rodriguez.

Il famoso conduttore ha spiegato perché a detta sua De Martino funziona tanto: “Per la freschezza, la giovinezza, e poi la bellezza. Diciamolo, i belli sono avvantaggiati: ma nella vita tanti sono come me, uomini normali“. E quando gli hanno domandato se avesse consigli da dare al conduttore napoletano, ha risposto: “E’ lui che deve darne a me”. A partire da settembre Scotti si prepara a sfidare Affari Tuoi con il ritorno de La Ruota della Fortuna, che prenderà il posto di Striscia la Notizia, per il conduttore se lo show di Rai 1 perderà un po’ di ascolti, vorrà die che per lui il “risultato è arrivato”.