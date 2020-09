Arredailtuobagno.it, grandi marchi più convenienti

COMUNICATO STAMPA

Sono professionalità, grinta, innovazione e avanguardia tecnologica i valori guida per Arredailtuobagno.it, l’e-commerce che raccoglie le migliori soluzioni per l’arredamento del bagno. Dai box doccia alla rubinetteria, viene offerta una selezione dei marchi più prestigiosi del settore, come Azzurra, Bossini e Nobili. Alla comodità dell’acquisto online s’aggiungono pagamenti sicuri e spedizioni in 24/48 ore. Insieme a ulteriori prerogative uniche.

Arredailtuobagno.it è una giovane azienda animata da una grande passione, che emerge con chiarezza nel rapporto con il cliente. A sua disposizione viene messa preparazione professionale e un customer care che va dal supporto nella fase di selezione del prodotto al post-vendita.

Lo shop digitale è il risultato di un’esperienza di oltre dieci anni nell’ambito dell’arredo bagno. La proposta annovera ogni elemento per allestire il bagno dei propri desideri, con tante opzioni per ogni segmento dell’offerta.

Tra i box doccia, ad esempio, figurano tante misure, come 70×90, 80×80, box doccia 70×70, 80×100, box doccia 80×120. E passando in rassegna le diverse categorie sono disponibili anche piatti doccia, colonne doccia, saliscendi, soffioni, rubinetteria per bagno e cucina, sanitari e termoarredi. Di più. Sono acquistabili anche accessori e mobili bagno.

Super-convenienza abbinata ai marchi di punta dell’arredo bagno

Tantissimi prodotti che si distinguono non solo per la competitività dei prezzi, più che convenienti, ma anche per la qualità. Sì, perché sono presenti i marchi più prestigiosi del mercato, quali Elite, Grohe, Paini, Bossini e Paffoni.

Il vaglio posto da Arredailtuobagno.it per la composizione della sua offerta tiene conto anche della sostenibilità, ormai valore centrale per il mondo dell’industria in ogni declinazione. Buona parte degli articoli è il risultato di un concept eco-friendly.

Il cliente approfitta anche di altre prerogative che rendono ogni acquisto un’esperienza appagante. Lo shopping si realizza attraverso pagamenti sicuri (PayPal, bonifico, carta di credito e contrassegno) e spedizioni veloci.

I prodotti acquistati arrivano a casa in sole 24/48 ore e se l’ordine è di oltre 250 euro, la spedizione diventa gratuita. È grazie al convergere di tutti vantaggi assicurati al cliente che l’e-commerce ha conquistato il Certificato Gold di Feedaty, risultato di tanti feedback positivi verificati.

Oggi il bagno dei tuoi desideri è finalmente più facile e conveniente da realizzare. Digita www.arredailtuobagno.it, dove acquistare tutte le soluzioni per vivere senza confini il tuo benessere.

COMUNICATO STAMPA