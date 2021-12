I regali gourmet: un’idea golosa da donare a Natale

Le idee regalo gourmet sono una soluzione di estrema tendenza. Apprezzate da chi le riceve, consentono di andare sul sicuro per l’ampia scelta di proposte ma, soprattutto, perché si dimostrano versatili, garantiscono un’alternativa sana e sostenibile, sostengono la tradizione senza rinunciare al gusto.

Quella del Natale è l’occasione perfetta per sorprendere con regali gastronomici originali, da donare a chi ama mangiare e cucinare.

Accanto alle offerte messe in campo dalla grande distribuzione, la scelta gravita attorno ai brand di settore, che propongono regali culinari direttamente sulle pagine online dei loro siti come dimostra denigris1889.com/selezioni-gourmet/, che offre idee regalo per impreziosire le singole portate, a garanzia della sperimentazione in cucina.

Vino, panettoni, aceto, prosciutto …

I regali gourmet sono un’idea interessante, perché cibi e materie prime di qualità trovano tutti d’accordo. Fra i parenti e gli amici impossibile non scovare qualcuno che apprezzi i dolci, vanti una forte passione per i vini pregiati, sorseggi tisane, ami mettere le mani in pasta per preparare da sé torte e biscotti. E’ sufficiente conoscere i gusti del nostro caro, cui è destinato il dono, e il gioco è fatto.

Nel caso in cui il destinatario sia una persona conosciuta da poco, è preferibile dirottare la scelta sui grandi classici, che vanno oltre le mode del momento, dal panettone prodotto artigianalmente, a una bottiglia di pregiato olio extravergine di oliva, per proseguire con l’aceto balsamico della tradizione e le eleganti confezioni che mettono in bella mostra biscotti, marmellate e farine.

Il box regalo, dove collocare il dono, è importante, perché oltre al gusto è determinante curare l’aspetto estetico, scegliendo magari un bel cesto, da riutilizzare in casa. Per l’amico ambientalista meglio puntare su un imballaggio ecosostenibile, lo apprezzerà sicuramente.

Per chi ancora non ha scelto i contenuti, gli esperti consigliano di valutare una selezione di bottiglie di vino, puntare sui prodotti tipici fra cui spiccano formaggi, salumi, miele. Sfizioso il binomio dolce e salato, che mette tutti d’accordo con proposte golose, raggruppando le migliori offerte appartenenti ai due fronti.

Bio o etnico, l’uno non esclude l’altro

Nella scelta del regalo gourmet potreste trovarvi a un bivio: biologico o etnico? Anche in questo caso fatevi guidare dai dettagli, e scegliete in base al gusto del ricevente, anche se le due proposte possono procedere appaiate.

Le offerte gourmet sposano sempre più spesso il biologico, come dimostrano le statistiche di vendita. Chi considera un’offerta sana e sostenibile, senza rinunciare al gusto, alla tradizione e alla varietà, può valutare i prodotti bio. Le piattaforme online offrono soluzioni a tema fra le quali scegliere i prodotti con cui confezionare bellissimi cesti.

Se avete la certezza che chi riceverà il dono apprezzi la cucina orientale, vale la pena considerare l’idea di regalare un set per preparare o servire il sushi, un kit completo che spazia dalle tovagliette di bambù alle ciotole per le salse, dalle bacchette ai contenitori per il riso.

Per un’atmosfera universale personalizzate il cesto con i prodotti etnici certificati, e tante prelibatezze provenienti un po’ da tutto il mondo come la quinoa della Bolivia o del Perù, il curry dallo Sri Lanka, i fagioli neri essiccati prodotti in Equador.

Chi ama il cibo non disdegna prepararlo da sé o gustare una cena gourmet

Chi ama il cibo di norma adora passare ore in cucina, a preparare deliziosi manicaretti. Se conoscete questa forte passione, il Natale è l’occasione perfetta per donare utensili da cucina, piccoli elettrodomestici, pentole e padelle.

Alla ‘buona forchetta’ di vostra conoscenza farete regalo gradito donando una cena gourmet, da consumare nel ristorante di un grande chef, oppure inviando un cuoco direttamente al domicilio, dove predisporrà la cena di tutto punto.