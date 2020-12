La moda delle case in legno abitabili è anche ecologica

La moda delle case in legno abitabili si sta allargando notevolmente: sempre più persone propendono per questo tipo di soluzione, sia come una seconda casa per le vacanze, sia come abitazione di residenza.

Di seguito verranno approfondite le ragioni che spingono sempre più ad orientarsi in questa direzione, innovativa ed ecologica.

La casa in legno abitabile

Si definiscono così le case costruite in legno, generalmente prefabbricate, che presentano tutte le caratteristiche per essere adatte all’abitabilità, sia dal punto di vista dei servizi, sia da quello normativo. Sono in pratica equivalenti alle abitazioni in muratura e dotate degli stessi servizi e comodità.

Sempre più ci si orienta verso questa soluzione ecologica e naturale, e con buoni motivi: il miglioramento della qualità della vita si ottiene ritornando verso valori più naturali e preservando il pianeta dallo sfruttamento e dalla cementificazione.

Ecco, quindi, già una prima ragione per orientarsi verso le case in legno abitabili, un fenomeno che viene spesso etichettato come una moda, ma che in realtà è molto di più, poiché è destinata a durare nel tempo.

Il legno, un materiale naturale e completo

Il legno rappresenta un ottimo materiale da costruzione. Ecco le principali caratteristiche fisico-meccaniche:

resistenza alle sollecitazioni meccaniche tipiche di una costruzione, e cioè trazione, compressione, flessione;

alle sollecitazioni meccaniche tipiche di una costruzione, e cioè trazione, compressione, flessione; peso ridotto in rapporto alle sue dimensioni;

in rapporto alle sue dimensioni; elasticità ;

; facilità di lavorazione ;

; ottimo isolamento termico ;

; ottimo isolamento acustico.

Non va poi dimenticato che il legno non è affatto fragile e può durare per molti anni, addirittura secoli, con la giusta manutenzione. Si tratta di proteggere adeguatamente le parti esposte agli agenti atmosferici, e qui la moderna tecnologia viene in aiuto, offrendo una gamma di prodotti e trattamenti specifici per garantire la durata delle case in legno abitabili.

Un’altra caratteristica del legno, che lo rende preferibile ad altri materiali da costruzione, è la sua anti-sismicità. Le costruzioni in legno presentano una grande resistenza ai terremoti: ne sono la prova quelle, esistenti da secoli, situate in Paesi dove i terremoti sono molto frequenti e intensi. Uno su tutti il Giappone, dove è in costruzione l’edificio in legno più alto del mondo, che arriverà a 350 metri.

I vantaggi dell’utilizzo del legno nella costruzione di case abitabili

L’utilizzo del legno nella costruzione delle abitazioni presenta ulteriori vantaggi.

Innanzitutto, trattandosi di case prefabbricate , la posa in opera richiede molto meno tempo della costruzione di una casa con altri materiali.

, la posa in opera richiede molto meno tempo della costruzione di una casa con altri materiali. Altro punto importante è il fatto che, trattandosi di costruzioni realizzate in serie, durante la costruzione, non si andrà incontro a sorprese che possono avere una ripercussione sui tempi di costruzione e sul costo finale.

Quanto sopra è strettamente legato alle fasi di costruzione, ma anche una volta completata, la casa in legno abitabile offre diversi vantaggi, primo fra tutti il risparmio energetico. La casa in legno gode di un ottimo isolamento termico, risultando fresca d’estate e calda in inverno; ciò riduce enormemente le spese di riscaldamento e condizionamento. La costruzione di una casa in legno prevede, poi, un utilizzo nettamente inferiore di collanti e altre sostanze chimiche e questo aumenta notevolmente la salubrità dell’ambiente domestico.

Qualche esempio pratico di casa in legno abitabile

Al fine di fornire un’idea più precisa di cosa si intenda per casa in legno abitabile, ecco un paio di esempi presi dal sito dell’azienda Pineca, storico produttore e rivenditore di case abitabili in legno.Quelli elencati di seguito sono soltanto due dei numerosissimi prodotti del vastissimo catalogo di questo distributore veneto, disponibile su https://www.pineca.it/case-di-legno/.

Pineca offre il modello EMMA , una casa di due piani dalla superficie di 83 mq, totalmente in legno, ottima come casa vacanze per una piccola famiglia.

, una casa di due piani dalla superficie di 83 mq, totalmente in legno, ottima come casa vacanze per una piccola famiglia. Per famiglie o gruppi più numerosi, vi è il modello HOLLAND PLUS, una casa di due piani per una superficie totale di ben 120 mq + 13 mq di porticato, dotata di finestre in PVC per migliorare ancora l’isolamento termico.

Prezzo e costi di una casa in legno abitabile

Una caratteristica che accomuna i due prodotti dell’esempio qui sopra, è il prezzo molto inferiore a quello delle strutture dalle pari caratteristiche di metratura ma realizzate in muratura. La costruzione di una casa in legno è pertanto preferibile anche dal punto di vista economico.Non va poi dimenticato che molti istituti di credito erogano mutui anche per l’acquisto di case in legno prefabbricate.

La casa in legno abitabile: una scelta veramente ecologica

Aderire a questa moda della casa in legno abitabile vuol certamente dire fare una scelta ecologica per se stessi, andando a vivere in un ambiente naturale e salutare, ma anche per il pianeta: per esempio, una casa in legno presenta emissioni di CO2 molto inferiori di quelle di una costruzione delle stesse dimensioni in altri materiali.

A questo, parlando dei prodotti offerti da Pineca, va sottolineato come il legno per la costruzione di tutte le case a catalogo, proviene esclusivamente da foreste certificate. Questo significa che l’approvvigionamento di legname avviene secondo standard internazionali rigidissimi che riguardano tanto il rispetto ambientale, quanto il trattamento dei lavoratori del settore, fino ad arrivare ai diritti delle popolazioni indigene che vivono nelle zone di taglio.

Requisiti legali per la costruzione di una casa in legno abitabile

Scegliere una casa di legno permette di vivere in modo naturale e salutare, con una grande attenzione al tema dell’ecologia, e senza rinunciare alle comodità e ai servizi offerti da una casa in muratura.

Equiparata ad un’abitazione in muratura dal punto di vista della funzionalità, la casa in legno lo è anche dal punto di vista della normativa e della regolamentazione. Prima di poter costruire una casa in legno abitabile è consigliabile informarsi presso il municipio del proprio comune, o meglio del comune in cui si intende costruire la casa, per fornirsi per tempo di eventuali permessi e autorizzazioni necessari.