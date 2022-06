Piscina: ottimizzare l’investimento con coperture di design

L’installazione di una piscina in giardino può considerarsi come un vero e proprio investimento. Se da una parte, infatti, contribuisce ad aumentare le occasioni di svago, dall’altra fa sì che sia sempre possibile fruire di una piccola oasi di relax in cui rilassarsi e trovare ristoro.

Una piscina permette, inoltre di riunirsi con amici e famiglia, di mantenersi in forma grazie ai benefici del nuoto e di avere sempre a disposizione la location perfetta per party indimenticabili. Il tutto garantendo all’outdoor uno scenario ricco di charme, capace di aumentare il valore dell’intera proprietà.

Tuttavia, affinché una piscina si mantenga sempre in perfette condizioni è importante prendersene cura con interventi di manutenzione regolari: interventi spesso faticosi, che sottraggono tempo prezioso ad altro e che ogni anno richiedono un investimento economico tutt’altro che trascurabile.

Per ridurre quest’onere è importante installare una soluzione che possa proteggere la vasca da ogni genere di problematica. Ad adempiere a questo ruolo, sono in genere le coperture per piscina, che permettono di ottimizzare l’investimento, apportando agli ambienti una nota di design.

Difatti, che si tratti di coperture alte, basse, piatte o medie, queste strutture possono esaltare l’area a bordo piscina, assicurando un impatto minimo sull’outdoor. Naturalmente, è importante avvalersi di soluzioni di qualità, per esempio optando per le coperture per piscine Abritaly, opere progettate da un brand che, da oltre 40 anni, punta sulla qualità di strutture Made in Italy, capaci di conferire agli ambienti il meglio in fatto di estetica e di funzionalità.

Piscina: come ottimizzare l’investimento riducendo lo sporco con una copertura

La caduta in acqua di polveri e fogliame dovuta a pioggia e vento è tra i principali responsabili dello sporco che di frequente tende ad accumularsi nella vasca.

L’inserimento di una copertura per piscina azzera la caduta accidentale di tutti quegli elementi trasportati dalle intemperie che, galleggiando o depositandosi su fondo e pareti, compromettono la qualità dell’acqua.

Questo permette di mantenere intatta la bellezza della piscina, assicurando anche un certo valore all’estetica degli ambienti.

Minori interventi di manutenzione

Polveri e detriti che finiscono in piscina tendono ad alterare il ph dell’acqua. Una copertura per piscine, limitando l’ingresso di particelle contaminanti, aiuta a diradare tutti quei trattamenti chimici necessari per ripristinare un ottimale livello di igiene, assicurando un significativo risparmio sull’acquisto di nuovi prodotti.

Naturalmente, la schermatura offerta dai materiali adoperati per la costruzione di una copertura per piscina, riducendo l’impatto dei raggi UV del sole nella vasca, impedisce all’acqua di innescare tutti quei particolari processi biologici che, in presenza di sporco, pollini e sostanze oleose, conducono alla formazione di alghe.

Tali opere, inoltre, eliminano anche l’incombenza di dover raccogliere i detriti che si accumulano nella vasca, un onere che si traduce in un costo qualora a occuparsi della manutenzione sia una ditta esterna.

Il risparmio idrico ed energetico

Una copertura per piscina consente di ottenere un cospicuo risparmio annuale sia dal punto di vista idrico sia dal punto di vista energetico: coprire una piscina con una struttura ad hoc, altamente performante, come ad esempio quelle presenti nel catalogo di Abritaly, previene la perdita d’acqua che si verifica per effetto dell’evaporazione, eliminando la necessità di ricorrere a quotidiani riempimenti della vasca.

Coprire la piscina riduce inoltre la dispersione del calore nelle ore notturne, evitando di fatto lo spreco di energia necessario per i nuovi processi di riscaldamento, ma permette anche di evitare lo svuotamento invernale della vasca, con tutti i vantaggi che ne derivano sia in termini di risparmio sia in termini di sicurezza.

Piscina coperta: sport e benessere in tutte le stagioni

L’inserimento di una copertura per piscina bassa, media o alta, che possa offrire uno spazio interno sufficiente a favorire la balneazione anche da distesa, fa sì che la vasca possa essere adoperata in tutti i periodi dell’anno, con tutti i vantaggi che ne scaturiscono in termini di benessere: concedersi una nuotata o fare sport in acqua quando le condizioni atmosferiche non lo consentirebbero è un beneficio per il corpo e per la mente e dà la possibilità di estrarre valore dalla piscina in qualunque stagione dell’anno.