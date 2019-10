L’inquietante Museo dell’Alchimia e della Magia a Praga

Se la magia vi attrae, da quella adolescenziale dei film di Harry Potter fino agli oscuri libri di esoterismo, alchimia e di magia nera contenenti formule troppo pericolose per essere pronunciate, allora Praga potrebbe essere il posto giusto per voi.

Intanto perché storicamente fa parte del Triangolo della Magia Bianca che comprende anche Lione e la nostra Torino, ma non solo. La capitale ceca è sempre stata al centro di leggende e, nel tempo, molti vi si sono recati per cercare la Pietra Filosofale che avrebbe condotto all’elisir di lunga vita.

Praga è una città bellissima, piena di luoghi esoterici, ma se decidete di andare al centro della questione, allora potete visitare il Museo dell’Alchimia e della Magia della Vecchia Praga (Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy). È un luogo pensato per i turisti, in cui coesistono oggetti appartenuti ai personaggi che l’Imperatore Rodolfo II invitava a corte. Egli era un personaggio solitario e incline alla depressione, ma anche ossessionato dalla brama di sapere e pronto a tutto per comprendere i segreti della natura e le leggi che la regolano.

Nel percorso del Museo si trovano repliche degli strumenti usati per gli esperimenti magici e si fa la “conoscenza” dei più celebri alchimisti del passato, da Edward Kelley al leggendario Dottor Faust.

Il Museo è situato vicino al Castello di Praga, nella Casa All’Asino nella Culla. Nel Laboratorio del sottotetto potete anche visitare un’esposizione interattiva di calderoni per alchimisti.

Per gli amanti dell’occulto però le sorprese a Praga non finiscono qui: correlati al Museo si possono trovare due luoghi d’eccezione, il Museo delle Leggende e dei fantasmi di Praga (video sotto) e il Pub Alchemico Kellixyr, nel quale si possono sorseggiare pozioni alchemiche e cockatil a tema.

Per tutte le informazioni, visitate il sito Prague.eu, in cui potete trovare orari, costi e la mappa dove trovare i luoghi che più vi interessano.