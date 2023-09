Hai prenotato il posto in cui dormire, il traghetto e finalmente ti trovi in vacanza, ma la domanda che sorge spontanea è una: e ora? Quali spiagge visitare all’Isola d’Elba?

La risposta ovviamente è “tantissime”, ma prima di iniziare a dirti quali sono in assoluto le più belle è doveroso fare una piccola premessa.

L’Isola d’Elba è piccola, ma accoglie moltissimi turisti, quindi il segreto per sopravvivere e vivere una bella vacanza è avere moltissima pazienza.

La seconda cosa importante che devi considerare è che le spiagge non hanno parcheggi oppure questi sono piccolissimi. Spesso si parcheggia a bordo strada oppure in parcheggi improvvisati, per questo sarebbe meglio spostarsi in moto oppure con una piccola macchina. Diciamo che il SUV all’Isola d’Elba non è proprio il massimo.

Ovviamente la maggior parte dei turisti che si trovano sull’Isola dove si riversano? Sulle spiagge (anche perchè sono il motivo principale per cui tu e loro vi trovate lì), specialmente quelle più famose, quindi non sorprenderti se spesso, arrivato in spiaggia, troverai (se sei fortunato) un microscopico quadratino di sabbia dove poter stendere il tuo salviettone e farai ombra ai tuoi vicini montando l’ombrellone. Come dicevo prima, il segreto è avere tanta pazienza.

Se come me anche tu fai fatica a sopportare la ressa sulle spiagge ci sono 2 piccole strategie che puoi adottare per evitarla:

1- Svegliarti la mattina presto, ma molto presto, per poter arrivare in spiaggia alle 6, massimo alle 7, l’unico momento della giornata in cui le spiagge più famose sono completamente vuote

2- Andare nelle calette o nelle piccole spiagge accanto a quelle più famose: spesso si devono raggiungere a piedi, ma il mare è sempre lo stesso e non ci sono troppe persone. Prendete la macchina o il motorino e andate in esplorazione. Quando vedete un parcheggio vuote vicino a una stradina che scende verso il mare fermatevi e cercate la vostra spiaggia.

Isola d’Elba – Foto di Bjorn Agerbeek su Unsplash

Le migliori spiagge dell’Isola d’Elba

Cotoncello

Se qualcuno mi chiedesse: “Quali spiagge visitare all’Isola d’Elba?” la mia prima risposta sarebbe Cotoncello

Cotoncello è una piccola spiaggia situata nel bellissimo golfo di Sant’Andrea, ma esattamente dalla parte opposta. Una baia spettacolare e unica, molto simile a una piscina naturale.

Splendida perla della costa elbana, è una spiaggetta di sabbia chiara, acqua cristallina e bianche scogliere di granito levigato che la collegano alla spiaggia di Sant’Andrea, affacciata su una piccola e spettacolare insenatura.

È un angolo tranquillo molto adatto anche alle famiglie con bambini, che possono giocare nell’acqua bassa davanti alla spiaggetta.

Spiaggia di Cotoncello

Laconella

Circondata dalle verdi colline che creano una cornice naturale mozzafiato, Laconella è una spiaggia di sabbia chiara e finissima, con ciottoli solo nella parte destra, affacciata su un’incantevole baia.

La sua acqua cristallina e turchese, con un fondale molto basso per un lungo tratto dal bagnasciuga, la rendono perfetta per il nuoto e lo snorkeling, ma anche per chi cerca un po’ di relax.

È un luogo splendido e meno frequentato rispetto alla vicina spiaggia di Lacona e quindi ideale per chi desidera posti tranquilli e una natura incontaminata.

Cavoli

La spiaggia di Cavoli è senza dubbio una delle mete balneari più famose dell’isola. Una di quelle spiagge in cui bisogna arrivare alle 7 di mattino per riuscire a trovare il posto per il proprio salviettone.

Si tratta di una lunga spiaggia di sabbia dorata e fine che si estende per diversi metri lungo la costa, a cui si aggiungono le scogliere circostanti e il paesaggio incorniciato da verdi colline. L’acqua cristallina e turchese crea un ambiente perfetto per il nuoto e gli sport acquatici.

Cavoli è una meta popolare tra i visitatori che desiderano godersi il sole e il mare senza rinunciare al comfort. La spiaggia offre infatti servizi come bar e ristoranti nelle vicinanze, rendendo comodo trascorrervi l’intera giornata.

Spiaggia di Terranera

Questa spiaggia particolare si trova vicino al paese di Porto Azzurro e si raggiunge a piedi dalla spiaggia di Reale. Ciò che la distingue dalle altre spiagge è il laghetto di Terranera, un piccolo specchio d’acqua verde smeraldo in netto contrasto con il blu intenso del mare.

Il laghetto è separato solo da un sottile lembo di terra dai colori rossastri e nasce originariamente come bacino minerario in cui venivano estratti diversi minerali come ematite, magnesite e pirite.

Altra caratteristica particolare della spiaggia è il colore della sua sabbia, un nero scintillante dovuto alle particelle di ematite.

Resti di attività mineraria e una miniera di ferro abbandonata lungo la scogliera aggiungono fascino storico al paesaggio.

Non aspettatevi di trovare bar e ristoranti perché in questo luogo domina solo la natura.

.Spiaggia di Terranera

Biodola e Procchio

La Spiaggia della Biodola, situata nei pressi di Portoferraio, è uno dei golfi più affascinanti e famosi dell’isola, nonché il luogo migliore in cui ammirare il tramonto.

La spiaggia si trova in un anfiteatro naturale circondato da colline coperte da una lussureggiante vegetazione di bosco ceduo e macchia mediterranea. Con una lunghezza di seicento metri, offre sabbia fine dorata, una rigogliosa macchia mediterranea che si estende fino al mare, la presenza di alberghi, bar, ristoranti e un campeggio nelle immediate vicinanze.

Il fondale graduale e le acque turchesi la rendono ideale per passeggiate in acqua e famiglie con bambini.

A sinistra della spiaggia inizia il suggestivo “Sentiero della Salute” che costeggia la costa attraverso cunicoli e macchia mediterranea e conduce a due spiaggette incontaminate, Lamaia e Porticciolo, fino ad arrivare alla spiaggia di sabbia di Procchio.

Spiaggia del relitto

Questa spiaggia deve il suo nome alla presenza del relitto di una nave mercantile che si trova nelle sue acque poco al largo dalla riva.

È caratterizzata da sabbia dorata e finissima e le sue acque cristalline sono ideali per il nuoto, lo snorkeling e ovviamente anche l’esplorazione del relitto che aggiunge ulteriore fascino alla location e attira moltissime specie di pesci. Proprio per questo motivo è particolarmente consigliata agli amanti delle attività subacquee.