Il momento che in tanti hanno atteso per due anni sta per arrivare, a quanto pare Barbara D’Urso tornerà finalmente in televisione. Dopo essere stata assente a lungo, pausa iniziata con la sostituzione a Pomeriggio 5, la conduttrice non è più approdata sul piccolo schermo se non come ospite in soli due programmi: Domenica In e Ballando con le Stelle.

Ma adesso pare che Carmelita riavrà uno spazio tutto suo, ebbene è stata lei stessa a dirlo e la cosa – com’era prevedibile – ha riempito di gioia i suoi tanti fan, che attendono il suo ritorno da tantissimo tempo. Cosa farà la D’Urso?

Barbara D’Urso torna in televisione, cosa condurrà

Sono settimane che si susseguono voci su un possibile ritorno di Barbara D’Urso in Rai e adesso, quella che sembrava essere solo un’ipotesi, pare essere sempre più certa. A confermare che ci sarebbe un progetto per lei è stato il direttore del Prime Time, Williamd Di Liberatore, che ha parlato di alcuni progetti che potrebbero riguardare la conduttrice napoletana.

Sulla questione, però, è intervenuta la diretta interessata che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato cosa dovrebbe condurre “prossimamente”. Ha confermato di essere stata contattata dalla Rai, sottolineando come sia rimasta tanto allungo ferma, non per sua volontà. La D’Urso ha raccontato di aver incontrato Liberatore e il ceo di Freemantle Italia e con loro avrebbero discusso di questo nuovo programma.

Ha raccontato che quest’ultimo le avrebbe detto di avere molta stima nei suoi confronti a livello professionale, non solo in termini di ascolti che produce. Barbara D’Urso ha spiegato che il programma che dovrebbe condurre non è Carramba, come si era vociferato nelle ultime settimane, ma si tratta di un “progetto di emotainment, bello, elegante, popolare, commovente, divertente“.

Il programma dovrebbe avere 4-5 puntate, come ha detto la D’Urso, che dovrebbero andare in onda il venerdì in prima serata, mentre quello della Clerici dovrebbe andare in onda il sabato. Insomma Carmelita si starebbe preparando al suo ritorno in televisione e lo farebbe dalla “porta principale”, trattandosi di uno show in prime time e su Rai1.

Un modo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sebbene anche in occasione di quest’intervista al Corriere, ha spiegato come non crede assolutamente che da Mediaset possa essere arrivato un veto su di lei, affinché non abbia programmi da condurre: “(…) Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese, della quale paghiamo tutti il canone, possa accettare veti. Sarebbe orribile“, queste le sue parole.