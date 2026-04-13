Il futuro della panchina del Napoli potrebbe prendere una piega inaspettata. Con la possibilità che Antonio Conte venga chiamato dalla Nazionale Italiana, Aurelio De Laurentiis sembra aver già un piano ben chiaro per il prossimo allenatore. Il presidente partenopeo, da sempre attento agli sviluppi del mercato e alla costruzione della sua squadra, starebbe puntando su una figura che conosce bene il calcio italiano, ma anche le dinamiche di un club importante come il Napoli. La scelta, però, potrebbe sembrare sorprendente, considerando il passato di questo allenatore.

De Laurentiis e l’ex Juve: il nome di Enzo Maresca

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il primo nome in cima alla lista di De Laurentiis è quello di Enzo Maresca, ex giocatore della Juventus e ora allenatore di alto livello. Un tecnico giovane che ha saputo farsi apprezzare per la sua mentalità e per il lavoro svolto in Premier League e Championship, ma con un passato che lo lega al calcio che conta. E ora potrebbe arrivare al Napoli con l’obiettivo di raccogliere l’eredità di Conte.

Le voci che circolano intorno a Maresca indicano una figura in ascesa, in grado di gestire un ambiente esigente come quello del Napoli, ma anche di portare con sé l’esperienza di chi ha vissuto in prima persona grandi sfide calcistiche. La sua carriera da allenatore è giovane, ma ha già dimostrato di avere il giusto temperamento per far crescere i propri giocatori.

Maresca-Napoli, concorrenza del Manchester City

Non è solo il Napoli, però, a tenere d’occhio Maresca. Anche il Manchester City avrebbe messo gli occhi sull’allenatore italiano, nel caso in cui il ciclo di Pep Guardiola dovesse terminare. Una conferma, questa, del valore crescente di Maresca nel panorama calcistico internazionale. Il Manchester City, club con una storia recente ricca di successi, potrebbe rappresentare una sfida ancor più grande per il tecnico. Per gli azzurri, invece, restano in lizza anche Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, e Vincenzo Italiano, guida del Bologna.