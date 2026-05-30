Sotto la città delle cupole, delle fontane e delle cartoline, infatti, corre da sempre un’altra storia: più cupa, più resistente, fatta di ossa, apparizioni, esecuzioni, riti e leggende che il turismo frettoloso spesso non vede. Basta allontanarsi un momento dai percorsi più battuti per ritrovarsi davanti a chiese nate per dare pace ai morti senza nome, musei costruiti attorno a impronte attribuite alle anime del Purgatorio, cripte dove i resti umani diventano parte dell’arredo, castelli in cui storia e fantasma continuano a sfiorarsi, e luoghi meno noti dove l’antica Roma riaffiora nel modo meno rassicurante possibile.

Dalle confraternite della morte alla cripta sul Tevere: Santa Maria dell’Orazione e Morte

Sul lungotevere, in un tratto dove oggi si passa quasi sempre di corsa, la chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte conserva una delle immagini più forti della Roma che conviveva ogni giorno con la fine, senza addolcirla troppo. Già l’ingresso dà il tono: lo scheletro alato e la scritta “Hodie mihi, cras tibi” suonano più come un avvertimento che come un motto devoto. Qui non c’era soltanto la pietà religiosa. C’era anche un compito preciso: seppellire chi moriva senza nome, gli annegati del Tevere, i corpi trovati nei campi o nelle zone più lontane della città. La confraternita, nata nel Cinquecento, faceva proprio questo. E la cripta nei sotterranei è ancora oggi la parte che colpisce di più, perché racconta una Roma concreta, dura, quasi fisica. Il cimitero originario fu in gran parte cancellato con i muraglioni del Tevere, ma il senso del posto è rimasto intatto: ossa usate come decorazione, teschi disposti in fila, iscrizioni sulla fronte di alcuni resti. Un promemoria netto: a Roma la morte non è mai stata davvero nascosta. Semmai ordinata, rappresentata, perfino trasformata in architettura.

Impronte dall’aldilà a Prati: il Museo delle Anime del Purgatorio e la raccolta di padre Jouët

A Prati, dentro la chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, c’è un piccolo museo che molti romani non hanno mai visitato e che pure da decenni alimenta uno dei racconti più tenaci della città. Il Museo delle Anime del Purgatorio nasce alla fine dell’Ottocento, dopo un incendio da cui sarebbe emersa su una parete l’impronta di un volto, letta dal sacerdote francese Victor Jouët come il segno di un’anima in cerca di preghiere. Da lì prende forma una raccolta che mescola fede popolare, devozione e attrazione per ciò che non si riesce a spiegare. Il risultato sono oggetti inquietanti proprio perché comuni: stoffe, pagine, indumenti, tutti segnati da tracce attribuite ai defunti. La celebre camicia con l’impronta di una mano, lasciata da una madre morta sul vestito del figlio, è il tipo di reperto che sposta tutto dal dogma alla suggestione personale. Capire dove finisca la credenza e dove inizi il bisogno umano di dare una forma al lutto non è semplice. Ed è forse questo il punto più interessante del museo, che non spaventa come una casa dell’orrore ma lascia addosso una sensazione sospesa, più vicina al dubbio che alla paura vera e propria.

Ossa, mummie e devozione in via Veneto: dentro la Cripta dei Cappuccini

A due passi da via Veneto, simbolo di una Roma mondana e brillante, i sotterranei di Santa Maria della Concezione mostrano l’altra faccia della città. La Cripta dei Cappuccini custodisce i resti di oltre quattromila frati, trasferiti qui dall’antico cimitero dell’ordine tra il Cinquecento e l’Ottocento. Ma non si tratta di un semplice ossario. Femori, tibie, vertebre e teschi diventano cornici, archi, lampadari, clessidre, motivi ornamentali costruiti con una precisione che ancora oggi spiazza. In alcune nicchie ci sono anche i corpi mummificati dei frati, ancora vestiti con il saio. Il senso del luogo, per chi entra, è chiaro quasi subito: non è un’esposizione macabra nel senso moderno del termine, ma un discorso teologico, quasi una lezione visiva. Il corpo passa, l’anima resta, e la morte va guardata senza retorica. Eppure l’effetto è fortissimo. Più che per l’eccesso, colpisce la naturalezza con cui qui è stato deciso di mostrare il destino umano. È uno di quei luoghi in cui la devozione e il disagio stanno insieme, senza trovare mai davvero un equilibrio.

Fantasmi sul ponte e nelle carceri: Beatrice Cenci e Mastro Titta a Castel Sant’Angelo

Castel Sant’Angelo è uno di quei posti in cui la storia ufficiale e quella delle ombre camminano da secoli una accanto all’altra. Fortezza, prigione, rifugio papale, macchina militare, simbolo della città: ha accumulato abbastanza dolore reale da rendere quasi inevitabile la nascita delle leggende. La più famosa è quella di Beatrice Cenci, giustiziata nel 1599 con l’accusa di aver fatto uccidere il padre. Una figura tragica, ancora oggi letta da alcuni come vittima e da altri come protagonista di un delitto. La tradizione romana racconta che nella notte tra il 10 e l’11 settembre il suo fantasma attraversi il ponte con la testa sottobraccio, cercando il fratello Bernardo. È una scena che a Roma conoscono in tanti, anche senza averla mai vista, e che col tempo ha finito per pesare quasi quanto il fatto storico. Poi c’è Mastro Titta, il boia più celebre dello Stato Pontificio, presenza molto meno romantica e molto più ruvida, che secondo il racconto popolare riappare all’alba nei dintorni del castello. Intorno ci sono le carceri, i condannati, gli interrogatori, una memoria penale che resta attaccata alle pietre. A Castel Sant’Angelo il punto non è credere o no ai fantasmi. Il punto è capire che, in certi luoghi di Roma, la bellezza del monumento non cancella mai davvero quello che è accaduto lì dentro.

Mani mozzate e maledizioni: Torre degli Annibaldi e Fonte di Anna Perenna, i lati oscuri dell’antica Roma

La parte più antica della città, quando vuole, sa essere anche la meno rassicurante. La Torre degli Annibaldi, nata nel Duecento in una Roma segnata dal potere delle famiglie baronali e dalle loro guerre private, conserva ancora oggi un aspetto severo, quasi ostile. A renderla ancora più cupa è il racconto che la accompagna: sulle sue mura sarebbero state inchiodate le mani mozzate dei ladri sorpresi a rubare in chiesa. È difficile dire quanto questa storia sia stata ingigantita nel tempo, ma resta un dettaglio che racconta bene il clima della Roma medievale, dove il potere passava anche attraverso il castigo esibito.

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A qualche chilometro di distanza, in uno scenario completamente diverso, la Fonte di Anna Perenna porta invece nel terreno delle pratiche magiche dell’età romana. Durante gli scavi in piazza Euclide sono emersi oggetti che hanno rimesso al centro un immaginario antico e poco rassicurante: lamine di piombo con maledizioni incise, contenitori sigillati, impasti modellati come figurine, un pentolone bruciato. Qui non siamo davanti a una leggenda nata dopo. Sono reperti veri, che raccontano un uso concreto del rito per colpire un amante, un marito, un rivale, perfino un arbitro. Un promemoria molto chiaro del fatto che la Roma antica non era solo templi e foro, ma anche superstizione, vendetta privata e ricerca di protezione attraverso pratiche tutt’altro che innocue.

L’architettura dell’inquietudine: il Complesso del Buon Pastore tra Brasini, scuole e cinema di Dario Argento

Il Complesso del Buon Pastore, nella Valle dei Casali, è forse la tappa meno conosciuta di questo percorso. Ed è proprio per questo che sorprende di più. Progettato da Armando Brasini tra il 1929 e il 1938 come cittadella per una congregazione religiosa, mette insieme cortili, portici e volumi che sembrano usciti da un sogno febbrile, con richiami medievali, rinascimentali e barocchi fusi in una scenografia che a Roma ha pochi paragoni. Brasini era un architetto capace di dividere, amato da alcuni e guardato con sospetto da altri, e qui si sente tutta la sua ossessione per una monumentalità visionaria, che non cerca l’equilibrio ma lo spaesamento. Il fatto che il complesso abbia poi ospitato un ospedale, un sanatorio militare e infine istituti scolastici aggiunge altri strati alla sua storia. Oggi da quei cancelli escono studenti con zaini e telefoni in mano, ma l’impianto continua a suggerire qualcosa di più ambiguo, quasi stonato rispetto alla normalità che lo attraversa. Non sorprende che Dario Argento lo abbia scelto come location: certi edifici hanno già dentro una grammatica del perturbante, e non c’è neppure bisogno di forzarla troppo. A Roma succede spesso così. Il quotidiano e l’inquieto stanno uno accanto all’altro, separati da pochi metri e da una soglia che basta attraversare una volta per vedere la città con occhi diversi.