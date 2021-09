Interni rispettosi dell’ambiente

Veniamo da una delle estati più calde mai registrate, dove tutti i record sono stati battuti. In Sicilia la colonnina di mercurio è arrivata a sfiorare i 50 gradi, una temperatura che normalmente può essere percepita solo nei deserti del Medio Oriente o nella valle della morte in Nevada. Persino paesi a latitudini settentrionali come il Canada hanno vissuto settimane di caldo straordinario, cosa che ha causato centinaia di vittime. Il cambiamento climatico, fino ad ora rimasto più che altro una teoria scientifica, sta mostrando i suoi primi effetti. Questo ci sta portando ad una semplice riflessione: il nostro stile di vita è insostenibile a lungo termine. Abbiamo riempito gli oceani di plastica e si possono trovare gli avanzi del nostro consumo sulle cime innevate dell’Himalaya o nelle distese selvagge della savana africana. I nostri rifiuti riempiono discariche gigantesche e cercare di coprirli semplicemente non può essere una soluzione a lungo termine. Per fortuna, stiamo lentamente facendo i primi passi per ridurre la nostra impronta di carbonio e ci stiamo rendendo conto che dobbiamo smettere di produrre cose che saranno ancora in giro tra mille anni. Le borse della spesa monouso, così come posate e bicchieri di plastica sono state bandite da molti supermercati, lo stesso sta cominciando a succedere alle bottiglie di plastica, quindi c’è motivo di essere ottimisti.

Il futuro deve essere necessariamente ecologico e compostabile, in modo che possiamo ancora raccogliere i benefici del consumo moderno ma essere sicuri che, una volta scartati, torneranno nel ciclo naturale. Un’area che ha ancora bisogno di miglioramenti è il mondo del design degli interni. Viviamo in una realtà in cui la moda esige che le nostre case siano aggiornate, e uno dei modi più semplici per creare un nuovo look nelle nostre dimore è quello di cambiare le carte da parati. Queste sono tornate di moda negli ultimi anni grazie ai progressi nella tecnologia e nei materiali e forniscono una soluzione semplice ma elegante al nostro bisogno di personalizzare il nostro spazio vitale. Purtroppo un problema non triviale consiste nel fatto che la maggior parte delle carte da parati sono generalmente costituite da carta o materiali non tessuti. Le proprietà adesive dei moderni modelli in cellulosa o in fibre di tessuto dove, per migliorarne la consistenza vengono miscelate fibre sintetiche. Queste fibre sono essenziali per la loro struttura, ma rendono impossibile il loro riciclaggio. Di conseguenza, una volta scartati per i modelli più recenti, finiscono nelle discariche o negli impianti di incenerimento dei rifiuti, producendo anidride carbonica che va ad aggravare gli effetti del riscaldamento globale.

Anche la tradizionale carta da parati a base di carta, nonostante sembri un’opzione più ecologica, non è riciclabile, a causa dei coloranti industriali usati nel loro processo di produzione e dell’adesivo presente dopo la loro rimozione. La vecchia carta da parati a base di trucioli di legno finisce normalmente negli impianti di incenerimento dei rifiuti, poiché viene spesso verniciata con pitture murali commerciali, ed è composta da sostanze chimiche come resine sintetiche, agenti leganti e vari pigmenti.

Carte da parati compostabili

Fortunatamente diverse ditte si sono impegnate in questo campo per realizzare linee di carte da parati ecologiche. Fra queste vogliamo menzionare una piccola azienda tedesca che ha recentemente lanciato una nuova carta da parati completamente compostabile. . Il modello in questione si chiama Veruso Lino ed è una carta da parati il cui tessuto è prodotto con materiali vegetali come il lino. L’idea di questo prodotto, evolutivo e rivoluzionario allo stesso tempo, prevede l’applicazione di una nuova e avanzata tecnica di infeltrimento nel processo di produzione che evita l’uso di pericolosi prodotti chimici nel processo di legatura. Al fine di rimanere completamente compostabile, utilizzano anche coloranti naturali in calde tonalità neutre. La carta da parati Lino è composta principalmente da lino. Queste fibre sono una delle più antiche fibre coltivate conosciute dall’uomo. Coltivato in Normandia, nel nord della Francia, il lino, come la canapa, è una solida fibra utilitaria, perfetta per l’agricoltura rigenerativa È anche antistatica, repellente allo sporco e antibatterica per natura!

Ovviamente, ci sono ancora molte aree in cui dobbiamo riconsiderare il nostro stile di vita se vogliamo lasciare un mondo sostenibile alle generazioni future, ma aiuta iniziare a prendere in considerazione la compostabilità per ogni prodotto che acquistiamo