I casting per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello sono ufficialmente aperti e ciò fa pensare che, quella che partirà a settembre, non sarà un’edizione Gold con le vecchie glorie del reality, come era stato vociferato, ma sarà un’edizione mista esattamente come le ultime due. Nella casa più spiata d’Italia, a partire da settembre, ci saranno così sia personaggi vip che personaggi non noti al grande pubblico e pronti a conquistare la scena esattamente come accaduto negli ultimi anni.

I nomi dei concorrenti, naturalmente, non ci sono ancora e il cast sarà ufficialmente presentato solo il giorno della prima puntata anche se, come capita ogni anno, i vari nomi trapeleranno con qualche settimana di anticipo. Tuttavia, dalle prime indiscrezioni, pare che Alfonso Signorini abbia messo nel mirino due nomi davvero bomba.

Concorrenti Grande Fratello: spuntano i primi nomi

Alcuni concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello potrebbero arrivare direttamente da The Couple, il reality show di canale 5 chiuso in anticipo per gli ascolti troppo bassi. A varcare la famosa porta rossa potrebbero così essere alcune delle personalità più forti come Brigitta e Benedicta Boccoli, ma anche Laura Maddaloni.

A candidarsi come concorrente del Grande Fratello è stato anche Nunzio Stancampiano, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2025 che, dopo essersi ritirato, sarebbe pronto a varcare la porta rossa sicuro di avere una personalità forte come quella di Lorenzo Spolverato, protagonista indiscusso dell’ultima edizione e che con il suo carattere riusciva a creare dinamiche in qualsiasi modo.

Tuttavia, Alfonso Signorini, starebbe provando ad ottenere un doppio sì da parte di due volti famosissimi e che, per anni, sono stati una coppia nella vita. A quanto pare, Signorini starebbe pensando a Paola Barale e Raz Degan che, dopo essere stati insieme per anni, ormai hanno intrapreso due strade diverse.

A tal proposito, a lanciare l’indiscrezione è Lollo Magazine che scrive: “Il nome di Paola Barale sarebbe effettivamente stato preso in considerazione dal team autoriale del programma. Resta da capire se lei sia disposta a cambiare idea e a mettersi in gioco in un contesto completamente diverso da quelli frequentati finora”.

Al reality show, inoltre, sono stati accostati anche i nomi di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, entrambi ex protagonisti di Uomini e Donne. Gianmarco, prima di diventare tronista e scegliere Cristina Ferrara, ha corteggiato proprio Martina De Ioannon la quale, tuttavia, al momento della scelta, gli ha preferito Ciro Solimeno con cui è attualmente fidanzata.

Infine, in studio, accanto ad Alfonso Signorini, potrebbe esserci anche un clamoroso ritorno.