Il Grande Fratello si farà anche la prossima stagione televisiva, sebbene le numerosi voci susseguitesi nel corso della precedente edizione parlassero di un possibile stop, pare proprio che Mediaset abbia deciso di non rinunciare al famoso reality. Ci saranno, però, delle novità e Pier Silvio Berlusconi ha in mente un grande ritorno per risollevare gli ascolti.

Una mossa che potrebbe risultare vincente e rialzare l’asticella dell’audience che non sarebbe stata altissima nel corso dell’ultima edizione. Sarebbe questo il motivo per cui l’azienda del Biscione, anche se ha deciso di riconfermare il reality, starebbe pensando a una serie di novità da introdurre.

Grande Fratello 2026, chi torna nel programma

Pare che a Mediaset stiano pensando di “reintegrare” Giulia Salemi per la postazione social del programma. L’influencer era stata sostituita da Rebecca Staffelli, ma adesso pare che starebbero decidendo se tenere la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia o richiamare la compagna di Pier Paolo Pretelli, attualmente impegnata sul Nove con Amadeus.

La scelta di richiamare la Salemi potrebbe rispondere all’intenzione di provare a risollevare gli ascolti del reality, l’influencer è molto seguita e piace al pubblico, motivo per cui un suo ritorno potrebbe essere gradito dai telespettatori. Chiaramente si tratta solo di ipotesi che al momento non trovano alcuna conferma da parte della diretta interessata, anche perché proprio in questi giorni – secondo Amedeo Venza – l’azienda del Biscione starebbe facendo tutte le valutazioni.

Se così fosse, vorrebbe dire che la Salemi sarà di nuovo il volto dell’angolo social del Grande Fratello, ruolo che le piaceva moltissimo. Intanto non sarebbe l’unica novità che riguarda il reality di Canale Cinque, se Alfonso Signorini è stato confermato come autore e conduttore, non ci saranno più le opinioniste di quest’edizione, sia Cesara Buonamici che Beatrice Luzzi dovrebbero lasciare il programma.

Nel caso della giornalista del TG5 pare che Pier Silvio Berlusconi la vorrebbe come conduttrice di Pomeriggio Cinque, dove Myrta Merlino pare lasci il programma. Al posto delle due opinioniste, sempre secondo indiscrezioni che al momento restano tali, potrebbe arrivare Anna Pettinelli che, a sua volta, dovrebbe lasciare Amici.

L’intenzione è quella di portare un po’ di cambiamenti al reality, che dovrebbe avere sempre un cast misto – fatto di vip e persone comuni – e potrebbe durare anche questa volta diversi mesi, con la possibilità di un turn over tra concorrenti nel periodo natalizio. Resta, però, ancora tutto da decidere.