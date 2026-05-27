A Roma il Majestic riapre, ma non torna come prima. Lo storico monosala di via dei Santi Apostoli riparte con una formula che si stacca dal cinema tradizionale: poche poltrone, atmosfera da club, biglietto da 25 euro con drink e stuzzichino inclusi, la possibilità di entrare in sala con l’aperitivo e, più avanti, anche proiezioni su richiesta. Un cambio netto, che racconta bene come gli esercenti stiano cercando di far sopravvivere le sale in città, soprattutto le più piccole, schiacciate da anni tra piattaforme, costi sempre più alti e abitudini del pubblico ormai cambiate.

Come cambia lo storico Majestic: due sale, ticket da 25 euro con drink e formula club

Il nuovo progetto si chiama Fce Majestic e rimette in moto uno spazio che a Roma ha avuto più di una vita: prima teatro d’arte nelle scuderie di Palazzo Odescalchi, poi cinema nel dopoguerra, quindi meta turistica e infine la chiusura dopo la pandemia. Adesso diventa un luogo molto più raccolto, con due sale da 32 e 44 posti. Niente grandi numeri, insomma, ma un’esperienza pensata per chi cerca comodità e vuole fermarsi. Oltre allo schermo, ci saranno poltrone più confortevoli, prese per ricaricare il telefono, luci accanto al posto e un’impostazione che guarda ai club privati e ai cinema di fascia alta londinesi, più che alle sale italiane come le abbiamo conosciute fin qui.

Dietro questa scelta c’è un’idea precisa: una parte del pubblico non ha smesso di amare i film, ha smesso semmai di andare in sale che non giudica più all’altezza del prezzo, del tempo speso e delle aspettative. Il ticket unico con consumazione inclusa prova allora a trasformare la visione in un’uscita vera e propria, non nel semplice acquisto di un posto davanti allo schermo. Resta il nodo del prezzo, perché 25 euro non sono pochi e di fatto restringono già il pubblico. Ma è proprio su questo che il Majestic punta: meno spettatori, più margine, e un ambiente percepito come esclusivo.

Il modello di rilancio tra tecnologia 4K, pubblico selezionato e l’annuncio del nuovo film di Ozpetek

Il rilancio passa anche dalla parte tecnica, con proiezione 4K Laser RGB e audio Dolby Atmos. L’obiettivo è chiaro: far sentire la differenza rispetto alla visione domestica, che oggi è sempre più comoda e spesso anche di buon livello. Non basta più rialzare la serranda di una sala storica e sperare nell’effetto nostalgia. A Roma questo lo hanno capito da tempo. E infatti il Majestic prova a vendere qualcosa di più raro: qualità, dimensioni ridotte e personalizzazione.

In questa linea rientra anche il progetto del cinema on demand. Attraverso un’app, almeno nelle intenzioni annunciate, gli spettatori potranno chiedere la proiezione di un film uscito nei mesi precedenti; se si raggiungerà un numero minimo di prenotazioni, quel titolo tornerà in sala con la stessa formula a prezzo pieno. Un meccanismo che prova a dare una seconda vita ai film e a intercettare un pubblico che oggi si muove quando vuole, non quando glielo impone il calendario delle uscite. Tra i soci del progetto c’è anche Marco Belardi, che ha già annunciato di voler presentare qui il nuovo film di Ferzan Ozpetek, “Nella gioia e nel dolore”, previsto per Natale 2026. Anche questo dettaglio dice molto della direzione scelta: il Majestic non vuole essere soltanto una sala restaurata, ma un posto dove il cinema torna a diventare evento, incontro e occasione mondana. Resta da capire se questa formula riuscirà davvero a tenere insieme memoria del luogo e sostenibilità economica, senza spingere il cinema sempre più verso un lusso per pochi.