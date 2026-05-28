A Roma, dal 28 maggio all’11 ottobre 2026, torna il cinema all’aperto con circa trenta arene estive sparse tra centro, periferie e litorale, da Trastevere fino all’Idroscalo di Ostia. Il programma, messo a punto dal Campidoglio con fondazioni e associazioni culturali, porta in piazze e parchi film, incontri e festival per tutta l’estate e oltre. L’obiettivo è chiaro: tenere vive le serate romane per più di quattro mesi e allargare l’offerta anche ai quartieri fuori dal centro. Non soltanto schermi, dunque, ma spazi da abitare.

Dal 28 maggio all’11 ottobre: il calendario dell’estate del cinema all’aperto

La stagione del cinema sotto le stelle a Roma si apre ufficialmente venerdì 28 maggio e andrà avanti fino a sabato 11 ottobre, con un calendario fitto di proiezioni serali, rassegne, incontri con ospiti e appuntamenti per i più giovani. Il primo schermo a riaccendersi sarà quello di piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere, con il ritorno della Fondazione Piccolo America, sostenuta da Comune di Roma e Regione Lazio. È uno dei simboli dell’estate romana: sedie in piazza, pubblico all’aperto, film che vanno avanti fino a tardi.

Accanto agli appuntamenti ormai abituali, il cartellone 2026 prova a distribuire il cinema all’aperto in modo più ampio e più capillare. L’amministrazione parla di una stagione lunga e accessibile, non concentrata soltanto nelle zone monumentali. Una scelta che pesa anche sulla vita della città: la sera, in molti spazi pubblici, cambia il passo.

Le arene quartiere per quartiere: da San Cosimato a Villa Borghese, fino all’Idroscalo di Ostia

La mappa delle arene estive di Roma 2026 attraversa quartieri molto diversi. Oltre a San Cosimato, tornano le proiezioni a Monte Ciocci e al Parco della Cervelletta, due luoghi che nelle ultime edizioni hanno richiamato un pubblico vario: famiglie, studenti, residenti. Con la Fondazione Cinema per Roma sono previste arene a Villa Borghese, al Parco degli Acquedotti, a Corviale, a Santa Maria della Pietà e a Tor Marancia. A Tor Bella Monaca il progetto prenderà forma con il teatro del VI Municipio, mentre all’Idroscalo di Ostia l’arena nascerà insieme ad Alice nella città.

Nel calendario ci sono anche altri spazi ben conosciuti da chi segue l’estate culturale romana. In piazza Vittorio torna Notti di Cinema. Le proiezioni arriveranno anche a Cinevillage Villa Lazzaroni, Arena Garbatella, Ciak Cinema Arena sulla Cassia e Cinecorvialestate. Poi ci sono i progetti più legati ai territori: il Moscerine Film Festival nel V Municipio, Arena 11 Cinema e Comunità al parco Tevere Marconi, Cinema in ascolto al polo civico di viale Aldo Ballarin, l’Human Rights Film Fest al Torrione Prenestino e l’Arena cinema liberato nel parco Andrea Campagna. Cambiano i nomi, cambiano le formule. Il filo, però, resta lo stesso.

Festival, corti e documentari: i titoli e i progetti che segnano l’edizione 2026

Il cartellone 2026 non si fermerà ai titoli più noti o ai classici da rivedere d’estate. Come ha spiegato l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, il Comune ha puntato anche sulla qualità tecnica degli allestimenti, con schermi ad alta definizione e impianti pensati per migliorare la visione in piazze e parchi. C’è quindi un lavoro materiale, ma anche una linea precisa: dare spazio a festival, corti e opere che di solito restano fuori dai circuiti più frequentati.

Tra i progetti annunciati c’è “24 Frame al secondo”, festival di cortometraggi promosso dalla famiglia Valdiserri-Di Caro con l’associazione culturale Controchiave. L’assessorato punta inoltre a portare in alcune arene il documentario “Mr Nobody Against Putin” del regista David Borenstein, dedicato ai cambiamenti vissuti in Russia durante la guerra. Intanto continua anche il lavoro sulle sale chiuse di Roma: la Fondazione Cinema per Roma segue il rilancio del Rialto, mentre restano aperti i dossier sul Fiamma, sull’Apollo e sullo Stardust. Prima dell’estate, secondo quanto diffuso dal Campidoglio, dovrebbe partire anche una gara da 8 milioni di euro, insieme a Regione Lazio e Film Commission, per aiutare la trasformazione dei cinema in spazi culturali multifunzionali.

Come arrivare alle proiezioni: metro, bus, sharing e parcheggi nelle zone coinvolte

Per raggiungere le arene del cinema all’aperto a Roma, nella maggior parte dei casi la scelta più comoda resta il trasporto pubblico, soprattutto nelle zone centrali e nei fine settimana, quando traffico e parcheggi complicano tutto. Metro e autobus collegano gran parte delle location, da Trastevere a piazza Vittorio, passando per aree più grandi come Villa Borghese e il Parco degli Acquedotti. I biglietti della metro si possono acquistare anche via app e online: un dettaglio pratico, soprattutto per chi decide all’ultimo.

Chi si muove in auto deve invece mettere in conto la ricerca del posto e le limitazioni della Ztl Fascia verde, in particolare nelle aree più battute del centro. Per questo, quando possibile, conviene usare i parcheggi convenzionati vicino ai nodi di scambio o alle fermate della metropolitana. Restano molto usati anche bike sharing, scooter sharing e monopattini elettrici, comodi soprattutto per i tragitti brevi tra il lungotevere, il centro storico e i quartieri vicini. A Roma, d’estate, anche il viaggio verso la proiezione finisce per diventare parte della serata.