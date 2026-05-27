Chi conosce i Castelli Romani lo sa: domenica 7 giugno 2026 il borgo sul lago tornerà a riempirsi di visitatori per una ricorrenza che si porta dietro quasi un secolo di storia. È nata nel 1925 ed è ormai una data fissa tra gli appuntamenti che contano. Quest’anno il filo conduttore sarà la Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità. Una formula impegnativa, certo, ma qui prende una forma molto concreta: prodotti del territorio, tavole condivise, memoria contadina e un paese intero che si racconta senza smettere di essere se stesso.

Il 7 giugno Nemi si accende: sfilate, ospiti, Mostra dei Fiori e gran finale

Il cuore della giornata sarà nel centro storico, trasformato in un percorso a cielo aperto tra allestimenti floreali, musica, degustazioni e cortei tradizionali. Torneranno le Fragolare in abiti tipici, da sempre una delle immagini simbolo della manifestazione, insieme al gruppo folkloristico Terra Nemorense, alla banda musicale Compatrum e ai bambini della scuola coinvolti nel progetto “Piccoli Fragolari Crescono”. Un segnale chiaro: questa festa continua a passare di generazione in generazione. L’apertura ufficiale sarà affidata ad Antonio Giuliani, ospite dell’edizione 2026. Attesi anche lo chef Alessandro Circiello e la conduttrice Metis Di Meo. Il programma partirà dalla mattina con la messa celebrata da monsignor Vincenzo Viva e andrà avanti fino a sera, tra il concerto conclusivo e lo spettacolo pirotecnico. In mezzo, spazio alla Mostra dei Fiori, costruita quest’anno attorno al tema della cucina italiana, con scenografie pensate per tenere insieme arte floreale, identità gastronomica e racconto del territorio. Una scelta in linea con la direzione presa da Nemi, tra richiamo turistico e valorizzazione di quello che il paese produce davvero.

Fragoline, sapori del territorio e navette: la vetrina di Nemi per la festa

Il centro di tutto, naturalmente, restano loro: le fragoline di Nemi. Sono ancora il simbolo più forte del borgo e il richiamo principale per chi arriva da Roma e dai comuni vicini. Attorno a questo prodotto ruoterà una vetrina ricca di aziende e artigiani locali: dal gelato artigianale della Fattoria La Frisona alla birra alla fragola del Birrificio Podere 676, fino allo show cooking dedicato al fungo Quercetto promosso da Boscomar di Marco Petrucci. Ci saranno anche il vino subacqueo “Caligola – Abissi Lacustri”, affinato nel lago di Nemi, il nuovo GinCosta alla fragolina di bosco e una selezione di vini dei Castelli Romani curata dall’enoteca Ivo’s. In parallelo, la Centrale del Latte avrà uno spazio dedicato all’educazione alimentare e alla sostenibilità. Per chi sta pensando di andare, resta poi il tema più pratico: gli spostamenti. Nemi dista circa trenta chilometri da Roma e si raggiunge facilmente in auto dalla via dei Laghi, ma il Comune ha annunciato un potenziamento dei parcheggi lungo via Nemorense e sulla stessa via dei Laghi, con un servizio navetta dalle 8 fino a fine manifestazione. Nelle giornate di grande affluenza, da queste parti, è spesso questo il dettaglio che decide se una gita fila liscia o finisce in coda.