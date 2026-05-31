Da domenica 1° giugno scatta una nuova rimodulazione della rete di superficie, pensata per servire meglio il quadrante dopo la chiusura della vecchia Termini-Centocelle e per adattarsi al nuovo assetto creato dalla Metro C, dal tratto San Giovanni-Colosseo già in funzione e dalla futura stazione ferroviaria del Pigneto. In pratica, meno peso su una linea che non c’è più e più autobus costruiti sui collegamenti che oggi contano davvero.

Dal 1° giugno cambia il quadro: arriva la 104, parte la 105L e si rafforzano i collegamenti con Metro C e tram

La novità più evidente è la linea 104, in servizio dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 21, lungo via dell’Acqua Bullicante. Collegherà via Casilina, la stazione Malatesta della Metro C e le linee del tram su via Prenestina. Un collegamento pensato per chi finora era costretto a muoversi su percorsi meno diretti, tra cambi scomodi e tempi spesso lunghi. Nelle ore di punta entrerà in campo anche la 105L, una versione limitata della 105, che coprirà il tratto tra Parco di Centocelle/Metro C e via Prenestina/Metro C Pigneto. Sarà attiva dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 20. L’obiettivo è chiaro: spostare il baricentro dei collegamenti verso i nodi più importanti del quadrante, cioè Metro C, tram e Pigneto.

Fino al 21 giugno altri rinforzi: più corse per 105 e 409 dopo lo stop della Termini-Centocelle

Il riassetto non si fermerà al 1° giugno. Dal 15 giugno sono previsti rinforzi sulla 105, che collega Parco di Centocelle a Termini, e sulla 409, linea molto usata tra Casilina e Tor Pignattara. Poi, dal 21 giugno, la 104 sarà attiva anche nei giorni festivi, allargando una copertura che nella prima fase resterà limitata ai feriali. La logica è quella di compensare in modo stabile la fine della Termini-Centocelle, che per anni, pur con tutti i suoi limiti, è stata un punto di riferimento per il quadrante. Per chi vive o lavora in zona, il banco di prova sarà molto concreto: meno attese inutili e cambi più semplici.