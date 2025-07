Si è conclusa ieri sera la prestigiosa cerimonia del Premio Strega 2025, che ha visto trionfare il favorito Andrea Bajani con il romanzo L’anniversario (Feltrinelli), ottenendo ben 194 voti.

La manifestazione, tenutasi al Ninfeo del Museo Etrusco di Villa Giulia, è stata caratterizzata da una particolare atmosfera di tensione legata alle controversie in corso tra la Fondazione Bellonci e il Ministero della Cultura, che ha ipotizzato un possibile spostamento della sede del premio a Cinecittà a partire dal 2026, in occasione del suo ottantesimo anniversario.

Andrea Bajani e il successo de L’anniversario

Il vincitore, già trionfatore del Premio Strega Giovani 2025 e finalista nei principali concorsi nazionali come lo Strega e il Campiello nel 2021, ha conquistato il pubblico e la giuria con un’opera che oscilla tra romanzo e autofiction. L’anniversario svela le dinamiche di una famiglia opprimente attraverso un doppio registro narrativo: da un lato, la descrizione di un inferno domestico, dall’altro, un distacco critico e personale che consente di offrire una propria versione della realtà. Bajani ha dichiarato: «La letteratura è contraddire la versione ufficiale», sottolineando il valore della narrazione come strumento di resistenza e riflessione. Emozionato, ha ringraziato i lettori e la casa editrice Feltrinelli, che quest’anno celebra i suoi sessant’anni di attività.

Durante la serata, condotta da Pino Strabioli su Rai3, si è evidenziata l’assenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, impegnato a Berlino per motivi istituzionali. Proprio questa mancanza ha alimentato ulteriori discussioni, soprattutto dopo le dichiarazioni del ministro che aveva ironizzato sulla giuria definendosi da “amico della domenica” a “nemico della domenica” per non aver ricevuto in tempo i volumi finalisti. Tuttavia, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, ha rassicurato che i libri sono stati inviati a Giuli e che il ministro ha espresso gratitudine tramite il suo ufficio.

Tra i momenti più delicati della serata c’è stata l’annuncio, da parte di fonti del Ministero della Cultura, che per il 2026 è allo studio il trasferimento della cerimonia a Cinecittà. Questa proposta ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della comunità letteraria e tra gli stessi protagonisti della serata. Dacia Maraini, presente al tavolo Rizzoli, si è detta contraria al trasloco, sottolineando l’importanza storica e simbolica del Ninfeo: «Qui si è creata una comunità letteraria unica, e sarebbe un errore cambiare una tradizione così consolidata». Elisabetta Rasy, seconda classificata con il libro Perduto è questo mare (Rizzoli), ha invece proposto un compromesso: «Perché non alternare le due sedi? Entrambe sono luoghi splendidi». Donatella Di Pietrantonio ha puntualizzato che la decisione finale spetta alla Fondazione Bellonci.

Il presidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale per cultura e innovazione di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, ha ribadito l’importanza del premio come evento che coinvolge l’intero sistema editoriale, evidenziando gli investimenti pubblici: «Con il ministro Giuli e il Parlamento abbiamo stanziato 44 milioni per sostenere la filiera editoriale e aprire nuove librerie soprattutto nelle aree più svantaggiate».

La competizione si è conclusa con risultati di rilievo anche per gli altri autori in gara. Al secondo posto si è piazzata Elisabetta Rasy con 133 voti per il suo romanzo in cui emergono scenari familiari profondi e le figure del padre sognatore e dello scrittore Raffaele La Capria. Nadia Terranova, per la seconda volta finalista con Quello che so di te (Guanda), ha ottenuto il terzo posto con 117 voti; la sua opera racconta la storia della bisnonna Venera, internata in un manicomio nel 1928 per undici giorni.

Si sono distinti anche Paolo Nori, quarto con Chiudo la porta e urlo (Mondadori), in cui le poesie di Raffaello Baldini diventano narrazione, e Michele Ruol, quinto, esordiente con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), che affronta il tema del lutto attraverso gli oggetti e le tracce lasciate dai personaggi.

La serata è stata arricchita da momenti artistici con Filippo Timi che ha interpretato brani tratti dagli incipit dei libri finalisti accompagnato dai musicisti Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo. Anna Foglietta ha dedicato un intenso omaggio a Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla sua scomparsa, e ha lanciato un appello per una «Palestina libera».

Infine, il Premio Strega Saggistica è stato assegnato ad Anna Foa per Il suicidio di Israele (Laterza), testimonianza di un impegno culturale che si affianca alla narrativa. Il totale dei voti espressi è stato di 646, pari al 92% degli aventi diritto, segno di una partecipazione ampia e appassionata in una delle serate più importanti della letteratura italiana contemporanea.