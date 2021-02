Se vi piacciono i giochi di ruolo giapponesi non potete perdervi Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Il secondo capito di Atelier Ryza è una delle più felici sorprese in tema jrpg di questa generazione.

Grosso modo chi ama i giochi di ruolo giapponesi (che da qui in avanti chiameremo jrpg) sa che devono essere rispettate tre condizioni per far sì che questo titolo valga davvero. Prima condizione, l’ambientazione in un mondo di gioco sufficientemente ispirato, seconda condizione, la scelta di personaggi che possano avere indizi del loro carattere/personalità già dal loro aspetto e, infine, un sistema di combattimento/sviluppo del protagonista gradevole e profondo. E questi tre capisaldi del gaming nipponico vengono mantenuti in Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy di Gust, che abbiamo provato in questi giorni grazie a Koch Media nella versione per Ps4 (il gioco è comunque disponibile in multipiattaforma, compreso un ottimo porting su Nitendo Switch).

Diretta continuazione del precedente Atelier Ryza 1: Ever darkness & the secret hideout, una delle più felici sorprese in tema jrpg di questa generazione, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy è, per farla breve, una classica avventura da gioco di ruolo giapponese ambientata in un mondo magico e misterioso, una protagonista, la deliziosa Ryza, che andremo a conoscere a approfondite sempre di più e un combat-system basato sul crafting alchemico, ovvero sulla combinazione di diversi elementi per avere bonus e attacchi o difese più potenti. Naturalmente il nostro consiglio preliminare è quello di recuperare il primo episodio: infatti in Atelier Ryza 2 andremo a incontrare i nostri vecchi compagni oltre che nuovi personaggi come l’enigmatico Fi.

Il primo aspetto che balza all’occhio, anzi all’orecchio, di Atelier Ryza 2 sono le oste. Le musiche infatti del secondo capitolo, pur riprendendo lo stile di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideou è come se facessero un upgrade totale: non soltanto infatti le orchestrazioni sono più raffinate e ricche di strumenti ma anche le emozioni suscitate toccano corde di uno spettro più ampio. Non c’è soltanto lo stupore e la meraviglia per l’esplorazione di un mondo sconosciuto, la genuina gioia dell’avventura, c’è spazio anche per momenti più drammatici e più ricchi di pathos, come una storia a tutto tondo deve avere.

Sul fronte del gameplay invece vi sono gioie e dolori. Se infatti si mantengono le caratteristiche principali del primo, cioè un combattimento a turno di impostazione canonica, praticamente ogni altro aspetto del gioco viene allargato. Ora sono possibili maggiori combo e interazioni fra i diversi elementi, così da creare build-up misti che permettono di essere veramente devastanti in battaglia. Tutto questo potenziale viene un po’ stemperato dal fatto che non sempre i passaggi per migliorarsi vengono presentati chiaramente.

Non sappiamo se questa sia una precisa scelta stilistica, ovvero lasciare un po’ al giocatore anche la possibilità di sbagliare e inventare con tentativi autonomi oppure se sia veramente una pecca. Il fatto però che nel capitolo precedente non vi fosse questa dinamica ci fa propendere verso un bilanciamento non ottimale.

Un deciso, se non decisivo, passo in avanti invece lo si compie per quanto concerne la narrazione dei diversi personaggi del gioco. Nonostante uno spirito cartoonesco e leggero, Atelier Ryza 2 sa ritagliarsi momenti più introspettivi. Anche se il gioco non è localizzato in italiano, potete stare tranquilli: si usa un inglese “normalizzato” al massimo grado così da poter essere compreso da tutti. Insomma, con una longevità di gioco che sfiora le 60 ore, immergersi nel mondo di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy è, quasi, una scelta obbligata per tutti gli amanti dei giochi di ruolo giapponesi! Buon viaggio