I palinsesti autunnali delle principali reti televisive italiane sono stati svelati da pochi giorni e, come da tradizione, non sono mancate sorprese e indiscrezioni. Tra conferme e addii, le strategie editoriali di Rai e Mediaset si rivelano sempre più determinate a conquistare fasce di pubblico ben precise. E, in questo contesto di rinnovamento e ridefinizione dell’offerta, arriva per Milly Carlucci una vera e propria svolta inattesa che non riguarda direttamente il suo programma… ma che potrebbe favorirlo più di ogni altro elemento.

Ovviamente in questi giorni d’estate la macchina dell’organizzazione di Ballando con le Stelle è in funzione, con l’obiettivo di creare il nuovo cast che farà sognare i telespettatori in autunno. Tra i nomi che hanno circolato nelle ultime settimane c’era anche quello di Francesca Pascale, ma è stata la stessa interessata a smorzare ogni voce dichiarando di non voler fare televisione, se non come strumento per sostenere cause importanti.

“La verità è che non faccio Ballando con le Stelle, che per altro è la prima cosa che mi hanno chiesto. E non farò televisione perché non è per me un obiettivo ma al massimo è un mezzo, per poter comunicare qualcosa – ha fatto sapere la Pascale – Il fatto che io possa avere questa possibilità, per una questione di fortuna o per cosa rappresento, di poter comunicare per chi magari non si sente rappresentato oggi rispetto ad alcuni temi. Per me è molto importante. È un privilegio. E cerco di farlo nel migliore dei modi”.

La novità che aiuterebbe Milly Carlucci

Al di là del toto-nomi dei concorrenti della prossima stagione di Ballando con le Stelle, l’attenzione degli addetti ai lavori è tutta puntata su un cambiamento che arriva da Mediaset e che potrebbe trasformare il sabato sera televisivo.

La notizia che ha acceso l’entusiasmo nel dietro le quinte della Rai riguarda infatti una novità introdotta da Pier Silvio Berlusconi nei nuovi palinsesti Mediaset: la decisione di anticipare la chiusura dei programmi di prima serata entro la mezzanotte. Una rivoluzione che, se da un lato punta a fidelizzare un pubblico più giovane e a ottimizzare i costi, dall’altro segna un importante vantaggio per Milly Carlucci e il suo show.

Chi segue Ballando con le stelle sa bene che la trasmissione si estende spesso ben oltre la mezzanotte, arrivando anche all’1:30. Fino a oggi, lo scontro con C’è posta per te o Amici era inevitabile e combattuto a suon di share. Ma con la nuova linea editoriale Mediaset, Milly si troverà a dominare la seconda parte della serata senza rivali di peso. In altre parole, da mezzanotte in poi, Ballando regnerà incontrastato.

Una novità che, sebbene arrivi da una rete concorrente, rappresenta una vera e propria manna dal cielo per la conduttrice, che potrà gestire i ritmi della sua trasmissione con maggiore serenità e, soprattutto, senza l’ombra ingombrante della concorrenza di Maria De Filippi. Non solo: la possibilità di tenere il pubblico incollato allo schermo per più tempo, senza essere “rubato” da altri format, potrebbe tradursi in un incremento degli ascolti, fidelizzazione degli sponsor e consolidamento del brand.