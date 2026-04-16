Trump attacca Meloni su Iran e petrolio: “Risposta negativa, con l’Italia il rapporto cambia”

Trump a Fox: “Meloni è stata negativa”

Donald Trump ha detto a Fox News che la premier Giorgia Meloni sarebbe stata “negativa” nel rispondere a una richiesta di aiuto sulla gestione della crisi con l’Iran. Poi ha aggiunto che con i Paesi che hanno negato collaborazione “non abbiamo più lo stesso rapporto”. Un riferimento che tira in ballo direttamente anche gli interessi energetici italiani legati allo Stretto di Hormuz.

La frase è arrivata secca, quasi fosse un avvertimento. “Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto”, ha detto Trump. Subito dopo ha rincarato: “Giusto per vostra informazione: l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto”.

Il nodo Iran e la richiesta fatta a Roma

Nel passaggio più delicato dell’intervista, l’ex presidente americano — oggi di nuovo al centro della scena internazionale — ha legato la posizione italiana alla partita più ampia sulla sicurezza nel Golfo. Non ha però dato dettagli sulla richiesta rivolta a Roma. E non ha chiarito se si trattasse di un sostegno politico, logistico o militare.

È questo, al momento, uno dei punti ancora da chiarire. In mancanza di altre spiegazioni ufficiali da parte della Casa Bianca o dello staff di Trump, resta da capire a quale episodio concreto si riferisse. Lo sfondo, però, è chiaro: la tensione con Teheran, le rotte marittime e il peso strategico dello Stretto di Hormuz.

Perché Trump tira in ballo petrolio e Hormuz

Il riferimento al petrolio non arriva per caso. Lo Stretto di Hormuz, tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman, è uno dei passaggi chiave per il traffico energetico mondiale. Da lì passa una quota importante delle esportazioni di greggio e gas liquefatto. E ogni crisi nella zona si fa sentire subito: sui prezzi, sulle assicurazioni marittime, sui costi di approvvigionamento.

Quando Trump dice che l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto, tocca un punto scoperto. Non solo per il governo, ma per tutto il sistema produttivo italiano, che resta esposto agli scossoni del mercato energetico internazionale. In fasi di tensione basta poco: un allarme navale, una minaccia, persino un annuncio. E i listini si muovono.

Le parole di Trump pesano sui rapporti tra Roma e Washington

Sul piano politico, le parole di Trump aprono un passaggio delicato nei rapporti tra Washington e Roma. Il giudizio su Meloni — “è stata negativa” — suona come una presa di distanza, personale e diplomatica insieme. In quel passaggio non c’è soltanto la critica a una scelta. C’è anche il messaggio che, per l’amministrazione americana o per chi punta a guidarla, le alleanze hanno un prezzo preciso.

L’Italia, negli ultimi anni, ha mantenuto una linea di stretta collocazione atlantica, sostenendo la cooperazione con gli Stati Uniti su più fronti, dalla sicurezza europea al Mediterraneo allargato. Ma la partita con l’Iran ha sempre imposto prudenza, per ragioni energetiche, commerciali e di equilibrio regionale. Ed è proprio su questa prudenza che Trump sembra voler fare pressione.

Da Palazzo Chigi nessuna replica ufficiale

Per ora non risultano repliche ufficiali di Palazzo Chigi alle dichiarazioni dell’ex presidente americano. Né sono stati diffusi chiarimenti pubblici sul contenuto della presunta richiesta di aiuto citata da Trump.

In casi come questi, il silenzio spesso serve a prendere tempo. A pesare il quadro, a capire quanto conti davvero quell’uscita, se sia una frase detta lì per lì oppure l’inizio di una pressione più precisa. Solo dopo, eventualmente, arriva una risposta. O una smentita.

Energia, diplomazia e margini stretti per il governo

Per il governo italiano il nodo è doppio: da una parte la tenuta del rapporto con gli Stati Uniti, dall’altra la necessità di difendere gli interessi legati a energia e rotte commerciali. Il Mediterraneo allargato, da mesi, è tornato a essere un’area di attrito continuo. E ogni scelta diplomatica viene letta anche in chiave economica.

Le parole di Trump, anche se per ora senza dettagli verificabili sulla richiesta rivolta a Meloni, mettono pressione su un equilibrio già fragile. E riportano al centro un punto molto concreto: nella crisi con l’Iran, tra diplomazia e approvvigionamenti, l’Italia ha margini stretti. Molto stretti.