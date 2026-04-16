Petrolio in rialzo, Wti e Brent partono in aumento

Greggio in salita nelle prime ore di scambio

Il prezzo del petrolio sale questa mattina sui mercati delle materie prime. Nelle prime battute di contrattazione avanzano sia il Wti sia il Brent: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 91,65 dollari al barile, in rialzo dello 0,38%; il Brent con consegna a giugno arriva invece a 95,60 dollari al barile, con un aumento dello 0,85%.

Un movimento registrato nelle prime ore di scambi che conferma una fase ancora delicata, con gli operatori che restano concentrati sull’andamento del mercato.

A spingere le quotazioni sono, come spesso succede, più fattori insieme: le attese sulla domanda globale, le valutazioni sulle forniture internazionali e le reazioni degli investitori ai segnali che arrivano dalle principali economie. Il petrolio, del resto, resta uno dei termometri più seguiti per leggere lo stato di salute dell’economia reale. E quando i prezzi si muovono, anche di poco, gli effetti si fanno sentire subito.

Wti a 91,65 dollari, Brent a 95,60: ecco i livelli della mattina

Nel dettaglio, il Wti maggio mette a segno un rialzo contenuto ma costante e si porta a 91,65 dollari al barile. È il riferimento principale per il mercato americano, ma viene seguito da vicino anche in Europa perché dà un’indicazione immediata dell’umore degli operatori. Il progresso dello 0,38% non è ampio, ma arriva in un momento in cui ogni variazione viene letta come un segnale.

Più deciso, almeno in avvio, il passo del Brent giugno, salito a 95,60 dollari al barile con un aumento dello 0,85%. Il Brent, benchmark per buona parte del mercato internazionale, è il contratto che più spesso pesa sulle attese dei costi energetici in Europa. Ed è qui che, nelle sale operative, si cominciano a fare i conti con i possibili effetti a catena: trasporti, logistica, carburanti.

Perché il prezzo del greggio sta salendo

Dietro il rialzo del greggio ci sono fattori che il mercato continua a seguire con prudenza. Da una parte ci sono i timori legati all’offerta internazionale. Dall’altra restano centrali le aspettative sulla tenuta della domanda nei prossimi mesi.

Non serve sempre una variazione ampia per cambiare il clima. A volte basta un segnale, un’ipotesi, perfino una dichiarazione. In queste ore gli operatori guardano anche all’evoluzione dello scenario geopolitico e alle possibili ricadute sulle rotte energetiche. In passaggi come questo il prezzo sconta non solo quello che sta accadendo, ma anche quello che potrebbe succedere. È su questo equilibrio sottile che da tempo si muove il mercato del petrolio.

I possibili riflessi su energia, carburanti e inflazione

Quando il petrolio sale, il primo effetto riguarda il settore dell’energia e poi il costo dei carburanti. L’impatto sui prezzi alla pompa non è automatico e neppure immediato, perché entrano in gioco diversi fattori — raffinazione, fiscalità, distribuzione — ma il greggio resta la base di tutto il sistema.

Per famiglie e imprese, quindi, l’andamento delle quotazioni continua a essere un dato da seguire da vicino. Un Brent vicino a 96 dollari al barile, se dovesse consolidarsi, potrebbe riaccendere pressioni sul fronte dell’inflazione energetica. Un tema che riguarda da vicino banche centrali, governi e imprese manifatturiere. Soprattutto in Europa, dove il costo dell’energia resta una delle voci più sensibili per i bilanci industriali.

Mercati delle materie prime ancora sotto osservazione

La seduta, comunque, è solo all’inizio e il quadro può ancora cambiare nel corso della giornata. I mercati delle materie prime, in particolare quelli legati all’energia, sono abituati a movimenti rapidi e a correzioni improvvise. Un rialzo in apertura, da solo, non basta a definire una tendenza piena. Ma un’indicazione la dà.

Per ora il dato è questo: il petrolio Wti sale a 91,65 dollari e il petrolio Brent a 95,60 dollari, con variazioni positive che segnano una partenza in territorio rialzista. Gli investitori seguiranno le prossime ore per capire se il movimento visto in mattinata avrà conferma nel resto della seduta.