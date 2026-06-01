A Roma, per la Festa della Repubblica di martedì 2 giugno 2026, la situazione di supermercati e centri commerciali va in due direzioni diverse: quasi tutte le grandi insegne alimentari restano aperte, spesso con orari ridotti, mentre molti poli dello shopping tengono le serrande giù. Una scelta legata alla giornata festiva e al fatto che, per molti lavoratori, questo è anche tempo da passare in famiglia o fuori città. Prima di uscire, però, conviene controllare bene: da un quartiere all’altro cambiano orari, aperture e in certi casi anche la sola fascia del mattino.

Supermercati aperti a Roma il 2 giugno: da Conad a Esselunga, ecco gli orari

Tra i supermercati aperti a Roma il 2 giugno 2026, i punti di riferimento più solidi sono Conad ed Esselunga, entrambe segnalate in molti negozi della Capitale con apertura dalle 08:00 alle 20:00. Fascia simile anche per MD, di solito attiva dalle 08:00 alle 20:00, mentre Lidl resta aperta dalle 08:00 alle 20:00 o fino alle 20:30, a seconda del punto vendita. Pam e Pam Local partono più tardi, in genere dalle 09:00, con chiusura tra le 20:00 e le 21:00. Più lungo, almeno in diversi casi, l’orario di Panorama, indicato dalle 08:30 alle 22:00. In sintesi, a Roma fare la spesa sarà possibile anche il 2 giugno, ma con una rete meno regolare del solito e differenze concrete tra un negozio in zona Prati, uno sulla Tuscolana o uno in area Eur.

Centri commerciali chiusi quasi ovunque: le eccezioni da Euroma2 a Happio

Per i centri commerciali a Roma il 2 giugno, il quadro cambia parecchio. Qui prevale la chiusura. Restano fermi Porta di Roma, Romaest, Parco Leonardo, Parco Da Vinci, GranRoma, I Granai, Anagnina, La Romanina, Casilino, Tor Vergata e Le Torri. Le eccezioni ci sono, ma sono poche: Euroma2, Maximo Shopping Center e Aura – Valle Aurelia risultano aperti dalle 10:00 alle 21:00. Stessa fascia oraria anche per Happio e per il Centro Commerciale Tiburtino, che confermano l’attività nella giornata festiva.

Per chi pensava a un pomeriggio di acquisti, la differenza si vede subito. I grandi mall, nella maggior parte dei casi, si fermano. Restano aperti solo alcuni centri selezionati. E non è un dettaglio: il 2 giugno, con tanti romani diretti al mare, ai Castelli o semplicemente fuori a pranzo, il movimento finisce per concentrarsi in pochi punti. Specie nelle ore centrali, lì è facile trovare più gente del solito.

Orari ridotti e aperture solo al mattino: i casi che cambiano da catena a catena

Il nodo più delicato riguarda le insegne con orari variabili. Famila, Aldi, Decò, Eurospin, Pewex, Todis, Tuodì e in parte Triscount non seguono una regola unica: alcuni negozi aprono normalmente, altri riducono il servizio, altri ancora lavorano solo di mattina. Lo stesso vale per Todis e Tuodì, spesso indicati con apertura limitata alla prima parte della giornata. NaturaSì, invece, risulta chiusa nella maggior parte dei casi, mentre per Coop e Ipercoop l’indicazione generale è di chiusura per l’intera giornata.

SEGUICI ANCHE SUL NOSTRO CANALE WHATSAPP

È la classica situazione in cui il marchio da solo conta fino a un certo punto: quello che fa davvero la differenza è l’indirizzo. Un punto vendita su una strada di passaggio può aprire, uno dentro una galleria commerciale può restare chiuso. In alcune catene la decisione viene lasciata ai singoli negozi o dipende dall’affluenza prevista nella zona. Il risultato, per i clienti, è sempre lo stesso: meglio non dare nulla per scontato.

Niente viaggi a vuoto: dove controllare prima di uscire

Per evitare di arrivare davanti a una serranda abbassata, la cosa più utile è verificare sempre il singolo punto vendita sui siti ufficiali delle catene o nelle schede online aggiornate del negozio. Gli orari festivi del 2 giugno 2026 a Roma possono cambiare anche all’ultimo momento, soprattutto per i supermercati che si trovano dentro strutture più grandi o in zone con meno passaggio. Meglio quindi controllare prima il sito di Conad, Esselunga, Pam, Lidl, MD o delle altre insegne.

È un passaggio semplice, ma spesso decisivo. Nella stessa città convivono aperture lunghe, turni accorciati e chiusure totali. E in una giornata festiva, con traffico irregolare e quartieri che dalla tarda mattinata iniziano già a svuotarsi, una verifica dal telefono evita spostamenti inutili. Vale per chi deve fare una spesa veloce, ma anche per chi punta su un centro commerciale aperto e rischia invece di trovare tutto chiuso.