In altre parole, oltre 13mila euro al metro quadro per un monolocale che in quasi qualsiasi altro quartiere verrebbe considerato una soluzione piccola, essenziale, quasi di ripiego. Qui però il punto è un altro: non conta quanto è grande, conta dov’è. Ed è proprio questo a raccontare, più di tanti discorsi, come sta cambiando il mercato immobiliare romano.

Via Piè di Marmo, il monolocale da oltre 13mila euro al metro quadro nel cuore di Roma

L’annuncio riguarda un appartamento in via Piè di Marmo, nel rione Pigna, dentro una palazzina storica e a ridosso di una delle zone più richieste della Capitale. Stando a quanto pubblicato sul portale immobiliare da cui emerge il caso, l’immobile è in buono stato ed è proposto come soluzione adatta a locazioni turistiche, affitti brevi o pied-à-terre. Il nodo è tutto qui: più che come casa da abitare ogni giorno, viene venduto come bene da mettere a reddito o da usare come appoggio in una delle aree più pregiate di Roma. E non è nemmeno un caso isolato. Nello stesso mercato compaiono altri mini-alloggi, anche da 23 metri quadri, con richieste che arrivano a sfiorare i 300mila euro. A colpire non è soltanto la cifra, ma il confronto con il resto della città: con gli stessi soldi, fuori dal centro storico, spesso si compra un bilocale grande, a volte anche qualcosa in più. Qui invece bastano appena per una stanza con angolo cottura e bagno.

Affitti brevi, rendite e pochi spazi: ecco cosa fa salire i prezzi nel centro storico

La spiegazione sta nell’incrocio tra offerta ridotta, attrattività turistica e rendita attesa. Nel cuore di Roma gli immobili sono pochi, i vincoli tanti e la domanda, soprattutto per i tagli piccoli e facili da gestire, resta alta. Un monolocale vicino al Pantheon può rendere più come una camera d’albergo che come una casa tradizionale, e questo cambia del tutto il modo in cui viene valutato. Il mercato, in sostanza, non premia i metri quadri ma la possibilità di trasformarli in incasso. Per chi cerca una prima casa, questo significa trovarsi davanti a prezzi sempre meno legati all’uso abitativo e sempre più agganciati al turismo. Per chi investe, invece, il ragionamento si ribalta: spendere molto per comprare poco può avere ancora senso, se quel poco si trova nel punto giusto della mappa. Resta però una contraddizione che a Roma si vede sempre più chiaramente: il centro si riempie di immobili minuscoli e carissimi, mentre per viverci davvero, in modo normale, serve ormai una disponibilità economica fuori dalla portata di quasi tutti.