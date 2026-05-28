Il motivo è abbastanza chiaro: nel 2026 resta una delle poche zone della capitale dove qualità della vita, metratura e assetto del quartiere stanno ancora insieme in modo credibile, soprattutto per chi pensa alla casa come a un posto da vivere davvero, e non solo come a un indirizzo stretto tra traffico, rumore e corse quotidiane.

Casal Palocco e Infernetto, quanto costa comprare e cosa cambia davvero

Casal Palocco continua a essere quello che è sempre stato: un quartiere residenziale costruito con un’idea precisa, fatto di viali alberati, ville, villini e giardini privati. Un’immagine ben diversa da quella di altre zone di Roma cresciute senza un disegno chiaro. I prezzi, infatti, restano più alti rispetto ai quartieri vicini, ma senza uscire del tutto scala se si guarda a quello che c’è in cambio. Per un piccolo villino oggi servono in genere tra 400 e 500 mila euro: una cifra pesante per molte famiglie, certo, ma che a Roma, per immobili indipendenti inseriti in un contesto ordinato, non sorprende più. Più a sud c’è l’Infernetto, che resta la scelta di chi vuole restare nello stesso quadrante con una soglia d’ingresso più bassa: qui i valori si muovono intorno ai 250-300 mila euro.

Ma non è solo una questione di prezzo. Casal Palocco ha una struttura più uniforme, quasi da quartiere-satellite di fascia medio-alta. L’Infernetto, invece, è cresciuto in modo più spontaneo, e questa differenza si vede ancora oggi: nell’architettura, nelle strade, nei servizi, che non hanno ovunque lo stesso livello. Allo stesso tempo, proprio lì è più facile trovare residence recenti, villette a schiera, piccoli condomini con piscina, soluzioni che attirano chi è al primo acquisto e non ha un budget senza limiti. Dire che conviene sempre una zona o l’altra sarebbe troppo semplice: molto dipende da quanto si è disposti a spendere per avere ordine urbanistico, verde consolidato e una sensazione di quartiere più stabile.

Mare, verde e lavoro da casa: perché il quadrante sud-ovest attira sempre di più

La domanda si sta spostando qui perché il quadrante sud-ovest di Roma, tra EUR, Ostia, Castel Fusano, Casal Palocco e Infernetto, risponde bene a un cambiamento ormai evidente nel modo di scegliere casa. Il lavoro da remoto, anche se oggi è meno esteso rispetto a qualche anno fa, ha lasciato un segno preciso: in molti accettano più volentieri di stare lontani dal centro se in cambio ottengono più spazio, più silenzio e uno sfogo esterno. Da questo punto di vista Casal Palocco parte avvantaggiata, perché offre una dimensione quasi suburbana, con parchi, centri sportivi, scuole, aree commerciali e il mare raggiungibile in 10-15 minuti di auto.

Per chi già vive qui, o sta pensando di trasferirsi, il punto non è solo la spiaggia nei mesi estivi. Conta soprattutto la sensazione di abitare in una Roma meno compressa, dove uscire di casa non significa finire subito nel caos. I limiti, naturalmente, ci sono: spesso l’auto è indispensabile, i collegamenti non sono quelli dei quartieri serviti dalla metropolitana e in alcune fasce orarie il traffico verso la città pesa. Eppure, per molte famiglie e anche per chi lavora da casa diversi giorni alla settimana, il compromesso continua a reggere. È qui che Casal Palocco si gioca ancora la sua forza: nel punto d’incontro tra quartiere storico ben costruito e periferia privilegiata, capace ancora di offrire qualcosa che a Roma sta diventando raro, e cioè spazio vero.