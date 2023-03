Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Una demo piena di stile!

La demo di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è super stilosa.

Disponibile la demo di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Quando ho provato Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon mi aspettavo, come è stato ampiamente annunciato e comunicato da Nintendo e Platinum Games, un’avventura “altra” per la Strega di Umbra. Dopo i fasti, infatti, del terzo capitolo della saga principale, quest’uscita era quella che si poteva definire uno spin-off fatto&finita. Un’avventura veramente distante rispetto al classico approccio stiloso e iper-action proprietario del titolo, con un combat-system basato su un’innovativa meccanica di controllo separato che coinvolge le due protagoniste. Qualcosa che si poteva avvicinare, per rendere ancora più chiare le cose, a una “sosta lungo la via” ma nulla più. E invece, dopo aver provato la demo poche ore fa debbo dire che questo nuovo capitolo della serie è, davvero, una festa per gli occhi.

La prima cosa infatti che mi ha colpito è stato lo stile estetico, raffinatissimo, che si discosta dalla saga principale perché, alle tinte sexy e grottesche delle avventure “tradizionali” della Strega di Umbra, qui si sostituiscono dei colori meno saturati, pigmentazioni pastello che fanno da contrappunto a un mondo di gioco fatato e fiabesco, di sicura attrazione se vi piace quello stile così sospeso tra realtà e sogno. Anche la stessa protagonista, anzi protagoniste, della nostra avventura presenta tratti dolci e teneri, come si confà a una giovane bimba persa in un mondo di “grandi”, nella duplice veste non solo di adulti ma proprio di “grandi difficoltà”.

Una direzione artistica eccelsa in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Si scaverà a fondo nella lore della Strega di Umbra (pare incredibile a dirsi ma è così) andando ad approfondire la sua origine, i propri legami famigliari e che cosa l’ha portata ad essere la temibile guerriera e la demo, disponibile qui, è il miglior viatico per convincervi a tuffarvi in questa nuova avventura piena di stile.