DLYNR veste Final Fantasy XVI

La casa d’abbigliamento street milanese organizza un evento esclusivo giovedì 22 in concomitanza con l’uscita di Final Fantasy XVI.

DLYNR in collaborazione con Final Fantasy XVI

Un grande appuntamento in occasione del lancio di Final Fantasy XVI che vede modo e gaming al tempo stesso: ovvero DLYNR ha curato un’esclusiva linea di abbigliamento che sarà presentata a Milano, presso il loro store, giovedì prossimo.

In occasione dell’imminente lancio Final Fantasy XVI è felice di annunciare una fantastica partnership con DLYNR, urbanwear italiano nato a Milano nel 2013. Per celebrare l’uscita del prossimo capitolo standalone dell’iconica serie di Final Fantasy in esclusiva su console PlayStation®5 (PS5™), giovedì 22 giugno dalle 18.00 alle 21.00 presso il flagship store di DLYNR in Corso di Porta Ticinese 83 a Milano si terrà un imperdibile launch party con numerosi ospiti e straordinari outfit ispirati a FINAL FANTASY XVI.

Il noto brand italiano di abbigliamento di urbanwear ha selezionato 8 artisti per realizzare 8 outfit esclusivi ispirati agli Eikons di FINAL FANTASY XVI, le creature più potenti e letali di tutta Valisthea. Durante il launch party, in cui ciascuno degli outfit verrà indossato da un influencer, saranno presenti anche gli artisti che li hanno realizzati, i tre cosplayer di Clive (Leon Chiro), Jill (Luce Cosplay) e Benedikta (Kamisama Lisa) coordinati da Epicos, oltre a un DJ Set di Pretty Mo e un bar gestito in collaborazione con Red Bull. Inoltre, i primi fan che si presenteranno all’evento riceveranno una goodie bag personalizzata con un regalo esclusivo, disponibile fino ad esaurimento scorte.

Qui di seguito un elenco degli artisti e influencer associati a ciascun Eikon di FINAL FANTASY XVI: