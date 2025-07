Stefano De Martino avrebbe una fidanzata, sono queste le ultime indiscrezioni che riguardano il conduttore di Affari Tuoi che, a quanto pare, si sta godendo bellissime giornate estive in dolce compagnia. Sebbene al momento sia impegnato con il suo spettacolo teatrale, prima di riprendere gli impegni lavorativi si è goduto diversi giorni in Sardegna e pare fosse proprio con il nuovo amore.

Il settimanale Chi Magazine ha immortalato lo show man partenopeo in compagnia di questa bellissima ragazza che, secondo le ultime voci riguardanti il bel napoletano, potrebbe essere proprio la nuova fidanzata. Dalle immagini la coppia sembra essere molto affiatata e complice, a dimostrazione che De Martino potrebbe aver trovato di nuovo l’amore.

Stefano De Martino, la foto con la nuova fidanzata in barca

Sono settimane che si rincorrono voci di un nuovo presunto amore per Stefano De Martino, il conduttore è spesso al centro del gossip e, se prima cercava di nascondersi quanto più possibile, adesso si direbbe che abbia deciso di uscire allo scoperto con la nuova fiamma. Il settimanale Chi ha pubblicato un servizio fotografico in cui si vede il conduttore di Affari Tuoi in dolce compagnia.

Come si vede dall’immagine De Martino è stato pizzicato in compagnia di una bellissima ragazza bionda, si tratta di Caroline Tronelli, giovane napoletana di 22 anni, figlia di un noto imprenditore. Secondo il settimanale pare che il conduttore con lei stia riscoprendo “la delicatezza di un legame”, motivo per cui non farebbe di tutto per rifuggire dai paparazzi. Il nome della ragazza è dall’inizio dell’estate che è stato accostato al conduttore di Affari Tuoi.

A parlare di lei era stato anche Alessandro Rosica, secondo cui sarebbe una delle “amiche speciali” di Stefano De Martino e che si sarebbero frequentati già in passato. Il condizionale è chiaramente d’obbligo perché si tratta solo di supposizioni, al momento l’unica certezza sono le foto che riprendono lo show man partenopeo in compagnia di Caroline a bordo della sua barca. Alcune immagini erano uscite a giugno e adesso ne sono state pubblicate di nuove, a dimostrazione che la frequentazione starebbe procedendo a gonfie vele.

Che Stefano De Martino abbia finalmente trovato l’amore? Difficile dirlo, sicuramente pare che con la giovane napoletana sia davvero sereno e sorridente, bisognerà capire se la relazione proseguirà o resterà solo una allegra frequentazione estiva e nulla di più. Staremo a vedere.