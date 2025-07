Dopo la terza puntata di Temptation Island 2025 che ha portato all’addio di Alessio e Sonia M. che si sono lasciati definitivamente al termine di un falò tormentato per entrambi, circolano nuovi spoiler su quello che accadrà alle altre coppie protagoniste. Una di quella che sta maggiormente dividendo il pubblico è sicuramente la coppia di Denise e Marco.

Fidanzati da quattro anni, per amore di lei che non gradiva il suo precedente lavoro, Marco ha lasciato il suo lavoro a Ibiza, ha aperto un B&B e ha cominciato a convivere con lei. A pesare sulla relazione, tuttavia, è la scoperta di un tradimento da parte di Denise risalente a tre anni prima ma che ha lasciato il segno.

Durante i primi giorni di permanenza nel villaggio, Denise si è sfogata soprattutto con le altre fidanzate ma la presenza del tentatore Flavio Ubirti ha attirato le sue attenzioni. I due, infatti, sono sempre più vicini e uno spoiler su ciò che accadrà nelle prossime puntate svela l’epilogo dell’avventura di Denise e Marco a Temptation Island 2025.

Temptation Island 2025: l’epilogo inaspettato di Denise e Marco

Flavio Ubirti, dopo aver colpito Denise per la sua indiscutibile bellezza, ha conquistato le attenzioni della fidanzata di Marco anche con i suoi discorsi al punto che, in diverse immagini mostrate allo stesso Marco, Denise si lascia andare ad una serie di complimenti per il tentatore. “Mi stai sorprendendo, perdo di vista che hai 24 anni. A quell’età Marco stava nei locali a stappare bottiglie. Hai un cervello che non finisce mai, hai quello che mi sarebbe piaciuto avesse Marco come qualità”, le parole di Denise.

Di fronte all’evidente feeling della fidanzata con il tentatore Flavio, Marco non ha nascosto la propria gelosia nei confronti della fidanzata sfogandosi con gli altri fidanzati e non trattenendo la rabbia. Un rapporto, quello di Denise e Marco che rischia davvero di non superare le tentazioni del villaggio di Temptation Island, ma com’è finita realmente tra i due?

Le registrazioni di Temptation Island su cui Mediaset punta sempre di più sono finite da tempo e tutti i protagonisti sono tornati alle proprie vite pur non potendosi mostrare sui social. Tuttavia, su Denise e Marco, la pagina instagram RealityEdition ha ricevuto e pubblicato una segnalazione che pascerebbe pensare ad una rottura definitiva tra i due.

“Ero al Singita (Roma) e Denise di Temptation Island era di fronte a me…Era visibilmente provata, forse stava proprio piangendo…”, è il testo della segnalazione che è diventata immediatamente virale. Per capire, tuttavia, se ci sia stata effettivamente la rottura, non resta che aspettare la messa in onda delle altre puntate.