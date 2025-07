Temptation Island si conferma uno dei programmi più di successo di Mediaset e per questo motivo l’azienda del Biscione ha deciso di allungare il programma. Se nella stagione primaverile l’emittente era intervenuta per sopprimere prima del tempo La Talpa e The Couple, il reality delle coppie di Maria De Filippi ha dato – com’era prevedibile – una bella sterzata a quest’andamento.

Tutti i programmi prodotti dalla Fascino – società di produzione della conduttrice e al 50% di Mediaset – è indubbio come siano dei veri e propri “macina ascolti”, così per “sfruttare” questo potere l’azienda ha deciso di prevedere altre puntate di Temptation.

Quando andranno in onda le puntate di Temptation Island

Il programma è già stato registrato e attualmente sono andate in onda le prime due puntate, che hanno registrato ascolti record, per il primo appuntamento uno share del 27,80% e per il secondo del 29,64 %, risultati strepitosi che hanno spinto Mediaset a prevedere altre due puntate. Non cambia, però, la durata del programma, che terminerà sempre a fine luglio, evitando così che slitti ad agosto.

Temptation Island, infatti, andrà in onda con doppio appuntamento sentimentale, un bis quasi dovuto visto il grande seguito dello show di Canale Cinque. La finale resta il 31 luglio, la terza puntata del reality andrà in onda – come previsto il 17 luglio e la settimana successiva ci sarà un doppio appuntamento: mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Un doppio appuntamento prima del grande finale, scelta non casuale perché sarà il culmine delle tensioni tra le coppie e, dunque, dell’interesse del pubblico.

Più ci si avvicina alla fine più le coppie che sono rimaste in gioco, quindi non hanno deciso di lasciare il programma prima del tempo, saranno in tensione. Tra quasi tradimenti, liti e sfuriate, anche quest’edizione di Temptation Island ha regalato già momenti esilaranti al suo pubblico. Basti pensare che nel corso della prima puntata è avvenuto qualcosa che non si era mai visto nella storia del reality, Sonia M. ha chiesto il falò anticipato e visto che il suo compagno Alessio non l’ha accettato, entrambi avrebbero dovuto lasciare il programma. Ma, in via del tutto eccezionale, lei è rimasta nel villaggio delle fidanzate ed è andato via solo lui.

Nel corso della seconda puntata lui ha chiesto di poter avere quel falò di confronto con Sonia M. ma questa volta è stata lei a decidere di farlo aspettare. Con molta probabilità, dunque, nelle puntate successive potremmo assistere a un incontro tra i due e sapere quali siano stati i risvolti che li riguardano.