Il meraviglioso Sottomondo di Meg’s Monster

Meg’s Monster di Odecant è un atto d’amore ai videogiochi di ruolo a turni.

L’arte di Meg’s Monster

Meg’s Monster è una sorpresa, una dolce sorpresa che dal 2 marzo è pronta a farvi vivere delle magiche avventure sulle vostre console. Mi piace iniziare così, quasi come se fosse una pubblicità su rivista videoludica degli anni Novanta, quest’approfondimento su questo titolo indie di Odecant. Già perché il titolo in questione, che ho provato in anteprima su Xbox Series X, è un vero e proprio atto d’amore ai giochi di ruolo con combattimento a turni, arricchito da una scrittura arguta e simpaticissima, con personaggi immediatamente iconici e delle ost molto ben riuscite.

Per quanto mi riguarda, dopo averlo provato per più di una decina di ore, posso affermare con buona sicurezza che l’8.2 se lo porta a casa tutto anche se, è bene ricordarlo, più stavo andando avanti nell’avventura più il sistema di combattimento o, per meglio dire, il livello di sfida mi pareva tendere verso il basso piuttosto che verso l’alto. Vero è, comunque, che Meg’s Monster si rivolge sia ai grandi appassionati del genere, che magari hanno le spalle qualcosa come due o più decenni di esperienza in giochi del genere ma è rivolto anche per chi, magari, si approccia per la prima volta nel “dorato” mondo dei giochi di ruolo con combattimento a turni.

Meg’s Monster è magnifico

Lo stile in pixel-art e l’evocazione di un mondo di mostri che si trova a che fare con una misteriosa bimba “piovuta dal cielo” non può non farci pensare a un certo Undertale e a livello di scrittura il debito, un pochino, si sente ma è un sentore più dolce che salato. Insomma, un bel titolo, un titolo indie fino al midollo che affonda a piene mani nel passato per offrirci un futuro di gaming tutto da vivere. Dopo Unchated Echoes un nuovo rpg indie da provare!