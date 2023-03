I disturbi del sonno sempre più frequenti in Italia

Sempre più persone soffrono di disturbi del sonno, una condizione che compromette la salute dell’organismo rischiando problematiche anche piuttosto serie. Bisogna quindi sapere come dormire meglio la notte sia indispensabile per vivere in salute ed un aiuto può arrivare dalle attività serali che come una sorta di rituale si tende a svolgere nelle ore precedenti al sonno.

Tutto quello che facciamo durante la giornata può influire sul riposo notturno, anche se bisogna prestare maggiormente attenzione su ciò che solitamente facciamo prima di addormentarci. Qui infatti possono subentrare degli elementi che tendono a rendere il sonno più agitato ed è importante essere consapevoli degli errori che si tendono a commettere in questi casi. Cambiando infatti le proprie abitudini si può evitare di procedere con interventi più invasivi come ad esempio i medicinali che aiutano a dormire meglio.

Cambiare le proprie abitudini per dormire meglio

A volte basta davvero poco per riuscire a risolvere una problematica, soprattutto se risulta essere fortemente influenzata da una routine errata. Questo riguarda soprattutto i disturbi del sonno, perché mai come in questi casi la mente gioca un ruolo di primo piano. Dai casinò live alle ore trascorse davanti ad un pc, dagli allenamenti serali alla cura del corpo e così via, queste sono tutte attività che possono influire sulla qualità del sonno e basta davvero poco per capire dove agire per aiutare l’organismo a liberarsi dallo stress quotidiano.

In Italia aumentano a dismisura i casi di persone che soffrono d’insonnia e spesso si tende a ricorrere anche a prodotti naturali, come ad esempio camomille alla melatonina e tisane alla valeriana, per provare ad agevolare il riposo corretto. In realtà, com’è stato testimoniato attraverso un esperimento molto semplice che si è avvalso di un’applicazione di monitoraggio del sonno, è stato scoperto come modificando la propria routine serale si possa agevolare il sonno.

L’esperimento sul sonno

Provare per credere quindi e vediamo nel dettaglio cos’è emerso da questo esperimento sul sonno. In poche parole è stato chiesto a degli utenti di monitorare il sonno attraverso l’app Pillow dopo aver svolto alcune attività specifiche come: guardare un film horror, meditare, fare uno spuntino notturno, leggere un libro, allenarsi a casa, pulire la camera da letto, fare una maschera per il viso, guardare una commedia, scorrere i social, parlare con amici e parenti, giocare ad un gioco sul cellulare, guardare le notizie, guardare un documentario true-crime e così via.

Ogni utente per diverse sere si è sottoposto a questo tipo di attività prima di mettersi a letto e ciò che è emerso è alquanto interessante ed evidenzia come le attività più rilassanti siano indispensabili per conciliare alla perfezione il sonno. Per dormire meglio bisogna infatti meditare, basteranno trenta minuti serali per dormire anche più di otto ore ed avere un sonno meno disturbato. Con la meditazione si eliminerà lo stress e soprattutto si libererà la propria mente. Un buon aiuto arriva anche dalla cura del corpo, fare ad esempio una maschera per il viso può essere una buona abitudine serale per riposare bene. Se si ama guardare la tv prima di addormentarsi è bene scegliere sempre una commedia che vi metterà di buon umore e scaccerà i pensieri negativi che spesso si presentano proprio di notte. Bastano quindi pochi cambiamenti nella routine serale per riposare meglio la notte.