Tentacular: tentacoli di divertimento

Con Tentacular interpreteremo una piovra gigante in realtà virtuale.

Operazioni sanitarie in Tentancular

Dopo essere stato pubblicato per MetaQuest qualche tempo fa, approda anche per VR2 Tentacular, videogioco marchiato Devolver Digital che mi ha davvero intrattenuto lungo questo fine settimana. Se avete letto la mia recente disamina sul primo titolo “headliner” della line-up di Sony, ovvero Horizon Call of the Mountain sapete quanto io abbia accolto favorevolmente questo nuovo device per la realtà virtuale di casa Sony. Bene queste sensazioni positive si sono mantenute anche con la prova di Tentacular, un videogioco che come si può intuire dal titolo, ci farà vestire i panni, diciamo così, di un’enorme piovra che si dovrà interfacciare con gli abitanti di una misteriosa isola persa nell’oceano.

Dal punto di vista del gameplay non avremo a disposizione delle braccia o delle mani ma, giustappunto, dei tentacoli con cui saremo chiamati a fare tutta una serie di operazioni. Dopo aver infatti compiuto sedici anni saremo instradati nel mondo del lavoro: cosa potrà mai servire una piovra gigante su un’isola? Beh, un po’ a tutto, se si considera che la nostra percezione del mondo è in scala 1:1. Perciò gli npc e gli abitanti in genere dell’isola sono proprio minuscoli se messi a paragone con anche una sola delle nostre ventose.

Non facciamo troppo gli infami in Tentacular

La sensazione di essere di fronte a un titolo sì immediato ma comunque ben costruito si mantiene costante nell’esperienza di gioco. Certo questo videogioco non è, di certo, contraddistinto da chissà quale livello di profondità o introspezione a livello di scrittura (nonostante la punta di forte umorismo che ho apprezzato) ma non è questo l’obiettivo. L’obiettivo di un gioco come questo è di fare passare delle ore liete, in modo più o meno rapido, con piccoli compiti che sono davvero simpaticissimi da portare a compimento con il VR2. L’estetica poi cartoonesca e le belle ost, oltre alla sensazione di essere dentro a un cartone animato, fanno il resto. Un bel gioco, senza tante pretese ma sicuramente divertente e che si merita un 7.3!