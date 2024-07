Luigi’s Mansion 2 HD: se sei così ti dico sì

Perché rigiocare Luigi’s Mansion 2 HD? Ma che domande, perché è un gioco bellissimo (e che funziona, abbastanza bene, ancora oggi).

Parlare di Luigi’s Mansion 2 HD, appena uscito per Nintendo Switch, non è un un esercizio fine a se stesso ma un utile spunto per parlare di videogiochi sia nello specifico che in senso generale. In prima misura, infatti, il titolo riproposto per Switch in questa versione HD, si presenta benissimo, divertente come ai tempi del Nintendo DS e assolutamente originale nelle meccaniche, che hanno reso Luigi un personaggio a se stante nell’universo della grande N. Le meccaniche, infatti, di accecamento dei fantasmi prima e poi di “aspirazione” degli stessi tramite il Poltergust 5000 (utilissimo anche per interagire con l’ambiente circostante) funzionano benissim0 e consentono al giocatore di proseguire nell’esplorazione dei vari stage disponibili in modo sempre nuovo e divertito (anche grazie alla struttura “a puzzle” del titolo).

Nonostante la natura portatile di Luigi’s Mansion 2 per 3DS si ravvisi qui per la divisione in missione, che spezza sicuramente il ritmo, la versione HD migliora e rifinisce ogni singola texture, tuttavia non avvicinandosi alla bellezza diffusa del terzo capitolo, uno dei migliori titoli per Nintendo Switch se non “il migliore titolo per Nintendo Switch” almeno dal punto di vista meramente grafico (qui la mia recensione). Nonostante questo, però, il titolo regge ancora benissimo e i meccanismi, come ricordato in precedenza, funzionano bene. L’abbandono, per ovvi motivi di software, della “spazialità” del Nintendo 3Ds non si sente minimante e, anzi, rende l’esperienza di gioco molto più coesa e meno distraente.

Quindi, per tirare le somme, il ragionamento più in chiave generale è che per la prossima console di casa Nintendo la speranza, se non proprio l’obbligo, è una retrocompatibilità “non negoziabile”, onde evitare “eterne” riproposizioni di titoli già usciti in precedenza. Tuttavia, al netto di questo, per giudicare proprio il titolo nelle sue caratteristiche, anche qui, di software, Luigi’s Mansion HD è un gioco molto bello da giocare anche nel 2024, soprattutto, mi vien da dire, durante quest’estate 2024. Indi per cui traete, pure, le vostre conclusioni: mi trovate assieme a un tizio con i baffi “armato” di un Poltergust 5000.