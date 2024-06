New Taste: Biker Mice e Léon uniti insieme

Vincenzo Mirra, Alessandro Ranaldi e Giovanni Caputo con New Taste realizzano un’opera grandiosa.

Quando si finisce di leggere New Taste si è talmente carichi di adrenalina ed emozioni da sembrare, quasi, di essere stati a bordo dei rombanti veicoli protagonisti di questa storia. Vincenzo Mirra, Alessandro Ranaldi e Giovanni Caputo, infatti, hanno “licenziato” per SaldaPress una storia bellissima, con una sceneggiatura tagliente e possente, un tratto stilistico seducente e vibrante e dei colori vividi e magnetici. Il fumetto in questione, giusto per introdurvi al meglio a quest’opera, è una specie di addizione tra certe suggestioni à la Biker Mice from Mars (la mitologica serie animata degli anni ’90) e alcune vibrazioni à la Léon, soprattutto per quanto riguarda la sceneggiatura e certi dialoghi. In buona sostanza ci troviamo di fronte a una sorta di escort-mission: c’è infatti una ragazza, in difficoltà per motivi x, che chiede aiuto a un misterioso “pilota”, il tutto ambientato in una città dalle forti tinte sinthwave e cyberpunk.

Tutti i personaggi coinvolti in questa storia artigliata sono animali antropomorfi, caratterizzati da un charachter-design fuori di testa: ognuno di essi, nonostante l’elevato numero di “ingressi”, ha sempre un qualcosa, un dettaglio, un determinato accessorio o posa che lo rende immediatamente iconico. Ne viene fuori un racconto molto potente, fatto di inseguimenti prima in auto e poi in moto, molteplici scenari della città e una tensione man mano crescente, fino alla grande apoteosi finale. Il colore, poi, è assolutamente viatico delle emozioni e il lavoro fatto da Giovanni Caputo e davvero eccellente. Questo fumetto SaldaPress, insomma, lo avrete capito va letto e amata: altrimenti, peggio per voi, perché vi perderete quelle magnificenti scie luminose dei fari posteriori dei bolidi protagonisti di New Taste.