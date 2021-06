“Il suo nome era Gilbert”. Le ragazze che cambiarono la storia del manga

Pubblicato in Italia, per J-Pop Manga, Il suo nome era Gilbert, è l’incredibile memoir di Keiko Takemiya

Per tutto il libro, intervallato da magnifiche tavole, inseguiamo l’autrice nel suo bisogn di affermazione artistica e personale, scoprendone i lati deboli, i dubbi e le battute d’arresto fino ad approdare nel già citato Il poema del vento e degli alberi (la cui genesi, affonda le radici proprio all’inizio degli anni Settanta). Come avrete capito la qualità del libro, anche grazie alla solidissima traduzione di Loris Usai, è eccezionale e, verso il finale, c’è anche spazio per una delle migliori definizioni di cosa sia un manga che io abbia mai letto. Ve la riporto qui perché è troppo bella per ometterla:

Come dice Josephine Yole Signorelli in arte “Fumettibrutti”: “Amore e dolore sono uguali per tutt*”.

Takemiya infatti, conosciuta al grande pubblico per il celeberrimo Il poema del vento e degli alberi, racconta la propria vita partendo dai primissimi anni Settanta, un periodo molto turbolento nel mondo e anche in Giappone. La società giapponese infatti era , come un po’ quella europea e americana, sospesa tra l’ansia dei conservatori di mantenere il potere e la voglia delle masse giovanili di dire la loro anche in senso rivoluzionario. “Aria di rivoluzione” si sente soffiare nelle pagine del libro, direbbe Battiato.

Il suo nome era Gilbert , il memoir firmato da Keiko Takemiya e pubblicato in questi giorni da J-Pop in una bellissima edizione, non si limita ad essere un manga ma è una vera biografia di una mangaka di fronte al suo ruolo e alla sua persona, alla propria arte e alle proprie lettrici e lettori.

