La dolcezza dei puzzle Mario vs. Donkey Kong

Mario vs. Donkey Kong ? un videogioco “coccola” che si rivolge ai pi? piccoli. Ma non solo.

Che Mario vs. Donkey Kong fosse un’esperienza votata per un pubblico di giovani e giovanissimi non ci piove. Nintendo non l’ha mai tanto nascosto nel corso della sua campagna di comunicazione, tuttavia, in modo molto “suo”, ? riuscita, a mio avviso, a “venderlo” anche ai pi? grandi per almeno due ragioni: una implicita e l’altra esplicita. Quella implicita ?, naturalmente, la forza delle sue ip, ancora oggi in grado di scaldare il cuore a milioni di appassionate e appassionati in tutto il globo, mentre quella esplicita ? che, come ha confermato la demo disponibile sul Nintendo Store, la qualit? del videogioco ? eccellente. Pur essendo, infatti, un titolo senza ombra di dubbio “piccolo”, basato, sostanzialmente, su stage contenuti con una serie di enigmi e momenti puzzle di difficolt? crescente, questo Mario vs. Donkey Kong riesce quasi sempre a strappare un “ooh” di meraviglia per le sue soluzioni s? semplici ma assolutamente funzionali e, talvolta, di grande bellezza. Per tali ragioni il mio personale voto sarebbe di 7.4 con un decimale in pi? per aver riportate in auge uno “storico” titolo del Game Boy Advance: ecco perch? il “nuovo” Mario Vs Donkey Kong si merita un 7.5.

Quasi superfluo, ma mai scontato, consigliarvi questo videogioco se avete figlie o figli o se magari volete fare un bel regalo a un vostro “piccolo” parente e/o conoscente. Infatti questo videogioco ? un ottimo entry level nel mondo videoludico, con una difficolt? molto ben calibrata per un pubblico, appunto, di giovani e giovanissimi e con la possibilit? di calibrare e regolare la sfida anche a un livello un attimo pi? basso e alla portata di tutti. Gli enigmi ambientali e le sessioni di puzzle-game sono molto ispirate, e al tempo stesso davvero intuitive, e il numero elevatissimo di livelli consentiranno un’ottima durata, oltre che rigiocabilit?. Naturalmente, come forse avrete gi? compreso dalle mie parole, non stiamo parlando di chiss? quale produzione, Dato che questo titolo non nasconde mai la sua natura di “piccolo videogioco“, non tanto nella qualit? espressa ma quanto nella quantit? di risorse. In ottica di remake comunque, di un titolo che gi? in origine non era di dimensioni cos? ingenti, l’operazione debbo ammettere, ? stata portata a compimenti in modo molto buono e convincente.

Insomma se avete voglia di un’esperienza non cos? tanto dilatata ma dove comunque la qualit? e il buon, se non ottimo, game design si sente praticamente “a ogni pixel” questo ? il titolo che fa per voi. E se avete bambini, nipoti et similia…ancora di pi?!