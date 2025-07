Il profumo del caffè, la mattina appena svegli, è una delle emozioni più belle con cui iniziare la giornata. C’è un non so che di caricante in questa semplice azione, quella sensazione di partire col piede giusto, che ci pervade e ci accompagna per tutto il tempo.

Gran parte di noi italiani ama il caffè, in ogni in modo lo si possa declinare. Basti pensare al caffè espresso, latte macchiato, cappuccino, caffè shakerato ecc.

E poi ci sono, soprattutto d’estate, quei caffè estivi che sono talmente buoni che non smetteresti mai di mangiarli, anzi, vorresti non finissero mai. Sono quelli con dentro gelato (nocciola o pistacchio, in genere), ricoperti di panna fresca. Già, un vero tripudio di bontà, da non perdere assolutamente.

Il caffè del bar è amatissimo, e in tanti ogni giorno affollano questi luoghi per gustare l’aroma di un cappuccino fumante, magari accompagnato da un buon cornetto.

Farlo ogni giorno è consuetudine di molti, ma anche preparare la colazione a casa è piacevole, e magari in compagnia dei propri cari. Con questo strumento Lidl potrai sorprenderli alla grande: ecco di che cosa si tratta.

Lidl, con questo elettrodomestico fai il caffè verrà proprio come al bar: occasione pazzesca a prezzo incredibile

Forse non tutti lo sanno, ma il profumo del caffè è in grado di darti la sveglia ancor prima di gustarlo. Uno studio, infatti, avrebbe fatto emergere che l’aroma del caffè stimola il cervello, portando a diminuire quella sensazione di sonno, anche solo sentendo l’odore di questa bevanda.

Altri studi, invece, hanno dimostrato che il caffè, bevuto moderatamente, aiuta a contrastare la depressione ed è un toccasana per l’umore. Se ti piace il caffè col latte, declinato nelle versioni cappuccino, latte macchiato e molto altro ancora, sappi che puoi farlo a casa proprio come al bar.

Da Lidl, a soli 19.99 euro, potrai acquistare un montalatte elettrico in acciaio inox Silvercrest, utile per realizzare quella favolosa schiuma che tanto amiamo posare su cappuccini, cioccolata calda, latte macchiato ecc.

Questo pratico strumento ha ben 4 programmi tra cui scegliere, per montare il latte in base alle proprie esigenze. Si può selezionare schiuma calda e compatta o cremosa, oppure riscaldare il latte ma produrre poca schiuma, e addirittura fare anche schiuma fredda, che soprattutto d’estate, è perfetta sul caffè.

Una vera esplosione di carica e gusto, per cominciare la giornata col sorriso, all’insegna del buonumore.