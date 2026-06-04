Atac ha annunciato una riprogrammazione della rete bus per i concerti di Cesare Cremonini al Circo Massimo, in programma venerdì 6 e sabato 7 giugno a Roma. Le modifiche sono legate all’arrivo del pubblico e alla gestione del traffico nella zona del centro storico. Il riferimento compare in una pagina del sito dell’azienda consultata il 3 giugno 2026, anche se il dettaglio completo dell’avviso, al momento del controllo, non era visibile per via di un blocco Captcha.

Il quadro, però, è già abbastanza chiaro: in giornate come queste, tra Circo Massimo, via dei Cerchi, via del Teatro di Marcello e l’asse verso Colosseo e Piazza Venezia, il trasporto pubblico viene di solito rimodulato per limitare rallentamenti, deviazioni e possibili chiusure temporanee. Un copione ben noto ai romani. E anche a chi arriva in città per il live.

Bus riprogrammati attorno al Circo Massimo: le linee da tenere d’occhio

Il titolo dell’avviso pubblicato da Atac parla chiaro: “rete bus riprogrammata” per i due concerti di Cesare Cremonini al Circo Massimo. In pratica, cambia il servizio di superficie nella zona dell’evento. Come accade spesso durante grandi concerti e manifestazioni nell’area archeologica centrale, i ritocchi riguardano di solito le linee che passano tra Circo Massimo, Colosseo, Piazza Venezia, Bocca della Verità e lungo l’asse tra Aventino e Fori Imperiali.

Nell’avviso realmente consultabile, però, non compare ancora l’elenco completo delle linee deviate o limitate. È questo il punto che resta da chiarire. L’azienda, attraverso il link dedicato al tempo reale, segnala comunque un riassetto del servizio: chi si muove in zona deve quindi aspettarsi deviazioni, possibili limitazioni di percorso e tempi di viaggio meno regolari nelle ore più affollate.

Tra tardo pomeriggio e sera le ore più difficili per bus e viabilità

Le fasce più delicate saranno, con ogni probabilità, quelle del tardo pomeriggio e della serata, quando migliaia di persone si dirigeranno verso il Circo Massimo per entrare all’area concerto e poi, a fine evento, si riverseranno verso fermate bus, taxi, metro e parcheggi. È in quei momenti che di solito scattano i provvedimenti più visibili: deviazioni dei bus, rallentamenti nelle strade vicine ai varchi e, se necessario, chiusure temporanee al traffico decise dalla polizia locale.

L’avviso di Atac fa riferimento ai giorni 6 e 7 giugno, ma nel testo accessibile non indica una finestra oraria precisa. Chi usa i mezzi in centro farà bene a controllare gli aggiornamenti a ridosso dell’evento. In situazioni del genere, infatti, il quadro può cambiare rapidamente, soprattutto tra le 18 e le 24, quando la pressione sul nodo del centro aumenta e una corsa può saltare o accumulare ritardi nel giro di pochi minuti.

Centro di Roma sotto pressione: cosa cambia per residenti, pendolari e spettatori

Per residenti, pendolari e spettatori, l’effetto più immediato sarà una mobilità più lenta e meno lineare nel cuore della città. Chi vive tra Aventino, Centro storico e Testaccio dovrà fare i conti con spostamenti più complicati. Chi arriva da altri quartieri o dalla provincia, invece, dovrà valutare bene i punti di scambio e i tempi di rientro.

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Per il pubblico del concerto, il consiglio implicito è quello che Atac dà spesso in casi simili: partire in anticipo e controllare in tempo reale eventuali cambi su percorsi e fermate. Per chi lavora o si muove nel centro, la parola chiave resta una: organizzazione. Senza l’avviso completo non è ancora possibile indicare con precisione tutte le linee coinvolte, ma il messaggio è già netto: nei due giorni dei live di Cremonini, l’area del Circo Massimo sarà uno dei punti più sensibili della rete romana e il trasporto pubblico di superficie funzionerà con un assetto adattato all’evento.